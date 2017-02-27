Жилой многоквартирный дом по ул. Дружбы, 1 не входит в состав ни одного КСК. Жильцы сами вынуждены следить за порядком и чистотой в подъезде. Но некоторые из них устроили мусорную свалку прямо в подъезде, от чего в доме завелись крысы.- Мы все сами за свой счёт делаем! Раньше деньги за вывоз мусора по 500 тенге собирала одна соседка, но сейчас ее нет, и это делать некому. Несмотря на то, что возле дома стоит три мусорных бака, люди выбрасывают пакеты прямо в подъезде, - сетует жительница дома Алина ЮСУПОВА. По словам неравнодушных жителей дома, крысы плодятся прямо на мусорной свалке и по трубам перебегают в квартиры жильцов, пугая детей и распространяя инфекции. В этом доме, в основном, живут приезжие, снимая квартиры.Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" заместитель директора ТОО "Спецавтобаза" Кимеядин ШМАНОВ, предприятие регулярно вывозит мусор из этого двора, а вот за чистоту в подъездах должно отвечать КСК и сами жильцы. - Существует и разовый вывоз мусора, который осуществляет ТОО "Спецавтобаза". За 5-6 тысяч тенге приедет специальный погрузчик, рабочие соберут весь мусор и увезут, но для этого нужно еще собрать с жильцов необходимые средства. В данной ситуации необходимо принять меры самим жильцам, - рассказали в пресс-службе городского акимата.