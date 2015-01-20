20 января жителям Березовки огласили результаты министерской комиссии, которая должна была выяснить, отчего массово дети и взрослые села падали в обмороки. Однако березовцы услышали совсем не то, что ожидали.
В село Березовка Бурлинского района ЗКО приехали первый вице-министр энергетики РК Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и члены комиссии по расследованию причин массовых отравлений детей и взрослых. Встреча проходила в местном ДК, куда собралось порядка 300 человек. Сначала перед жителями выступили представители различных ведомств и успокоили сельчан, что ситуация в поселке не такая уж и страшная. Они все в один голос утверждали, что со стороны КПО есть нарушения, но за них наложен штраф. Точнее ответил руководитель комитета экологического регулирования и госинспекции в нефтегазовом комплексе Талгат МОМЫШЕВ рассказал, что в период с января по ноябрь 2014 года у КПО были выявлены нарушения - случаи самовольного сжигания газа, за что КПО выплатит административный штраф в размере 2 млрд. 300 млн тенге.
Директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения и соцразвития РК Гульнар КУЛКАЕВА рассказала, что министерство здравоохранения и соцразвития тоже было в составе межведомственной рабочей группы. Основной целью специалистов было оценить состояние здоровья жителей данного поселка. Приезжали кандидаты медицинских наук и доктора медицинских наук. По рекомендациям республиканских специалистов, 4 ребенка нуждаются в уточняющей диагностике. Сейчас прорабатывается вопрос совместно с родителями, чтобы отправить детей в университетскую клинику Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова в Алматы, 3 пациента нуждаются в круглосуточном лечении в областной больнице, 1 пациент был отправлен на дообследование в областной кардиологический центр.
- По результатам профосмотра были выявлены соматические патологии, - рассказала Гульнар КУЛКАЕВА. - По сердечнососудистым это 81,3%, по сахарному диабету - 19%, избыточный вес - 85%. Таким образом, на учете в поселковом диспансере состоит 338 человек. Заболеваниями органов пищеварения среди взрослых страдает 40% населения, система кровообращения - 36%, эндокринные заболевания - 8%, болезни мочеполовой системы - 6,3%. Дети страдают больше всего заболеваниями крови - это 29% (железодефицитная анемия), органы дыхания - 20,6%, нервная система - 13,7%, костно-мышечная система - 6,8% и система органов пищеварения - 6,8%.
Далее Гульнар КУЛКАЕВА рассказала, какое количество детей и взрослых в каких санаториях отдыхали.
Руководство КПО беспокоилось
На собрании присутствовал и генеральный директор КПО Дамиано РАТТИ.
- КПО оперативно отреагировало на происшествие 28 ноября прошлого года, - рассказал Дамиано РАТТИ. - Мы оказали посильное содействие, как в техническом плане, так и в социальном. В течение всего этого времени я и мои коллеги были крайне обеспокоены происходящим в Березовке. В результате случившегося все наши производственные процессы, в том числе и станции мониторинга, были подвержены проверке, компания КПО открыта и готова следовать рекомендациям, выданным соответствующими госорганами для дальнейшего усовершенствования работы. Хотелось бы отметить, что с начала разработок 1998 года КПО инвестировало почти 300 млн долларов в различные проекты по охране окружающей среды как внутри, так и за пределами месторождения.
Также гендиректор КПО отметил, что на развитие соцпроектов в Бурлинском районе в течение ближайших двух лет будет выделено 30 млн долларов США.
Карабалин знает, что от него ждут
Первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН отметил, что знает, что все население поселка волнует только один вопрос - переселение. Однако, как пояснил вице-министр, переселение происходит только в двух случаях - при объявлении на территории зоны чрезвычайной экологической ситуации, либо экологического бедствия или нахождение населенного пункта в границах СЗЗ производственного объекта. Но этого нет.
- Мы в течение 2-3 лет с подрядчиками Карачаганака прорабатываем вопросы дальнейшего развития месторождения, - пояснил жителям Узакбай КАРАБАЛИН. - Была разработана программа, в соответствии с которой на месторождении будет вестись работа по расширению работ с обратной закачкой газа в районе УКПГ-2, которая находится недалеко от вас. Это ближняя точка к вам. Мы постараемся уже в первом квартале согласовать со всеми подрядчиками и принять решение об этих работах по увеличению закачки газа. Эти работы будут сопровождаться расчетами новой СЗЗ. Поскольку мощности должны быть увеличены, мы ожидаем и увеличение СЗЗ. Эта зона находится недалеко от Березовки - в 200 метрах. Наверняка зона поглотит и территорию Березовки. Если будет такая работа, будут новые расчеты СЗЗ, она будет утверждена всеми органами. Тогда можно будет ставить вопрос о переселении.
Аким ЗКО нурлан НОГАЕВ предложил жителям альтернативу.
- Если есть желание у жителей, мы рассмотрели вопрос обучения детей в школах-интернатах в городе Аксае, - предложил Нурлан НОГАЕВ. - Но мы не настаиваем на этом. Это предложение как вариант.
«Либо пересели, либо отрави»
Нужно отметить, что сельчане все как один пришли в боевом расположении духа. Они то и дело поднимали вверх плакаты с надписями типа "Березовка SOS", "Спасите детей", "Переселите Березовку", "Здесь жить опасно". Однако чиновники делали вид, что не замечают всего этого. Затем слово предоставили жителям Березовки. Первым вышел житель Березовки Магзом ИРМИКБАЕВ.
Магзом ИРМИКБАЕВ выразил недовольство по поводу того, что их не хотят переселять.
- Уважаемые жители, все, что мы здесь услышали, сквозит оправданием КПО, - заявил ИРМИКБАЕВ. - Если раньше я на 90% верил, что нас переселят, то после недавнего посещения акима нашего села стало понятно, что никакого переселения не будет. Эколог говорил, что все в порядке, но на самом опасном участке КП-2 не было света полтора часа, еще полтора часа и случилось бы непоправимое. До сих пор падают дети. Буквально вчера (19 января – прим. авт.)12 детям опять стало плохо. Нас загнали в овчарню. Я возглавляю движение, и мы будем судиться. Статья уголовного кодекса - оставление проживания в опасной экологической зоне. Мы подадим в суд на КПО б.в., потому что они загрязняют окружающую среду и подкупают наших чиновников.
Сельчане рукоплескали Магзому.
Медики должны пасти баранов
Больше всего вопросов у людей было к представителю здравоохранения Камидолле ИРМЕНОВУ. Возмущенные родители один за другим говорили о том, что детям был поставлен неверный диагноз.
Мама семиклассника Асем рассказала, что 28 ноября ее ребенок отравился и у нее есть на руках документ, где написано, что отравление было токсическим веществом.
- Какое вам еще доказательство надо, скажите! - говорит Асем. - Вот вы говорите: квалифицированные специалисты! Да им баранов надо, скотину проверять! Это разве квалифицированные врачи? Скажите, пожалуйста!
Односельчане бурными аплодисментами поддерживали все высказывания своих односельчан.
Другая женщина Елизавета ТАРАСЕНКО также рассказала, что ее ребенку выставили совсем не тот диагноз.
- Нам на днях выдали выписки из амбулаторных карт, - со слезами говорит Елизавета. - У меня ребенок с 2 лет болеет ларингитом. Мы консультировались и в клиниках Казахстана, и России. Нам везде ставили ларинготрахеит. У ребенка постоянно одышка. А в карте написали: железовыводящая анемия. У меня ребенок задыхается. Все выступающие говорили, что их детям поставили неправильный диагноз.
Аким ЗКО пообещал березовцам, что немного позже руководитель облздрава Камидолла ИРМЕНОВ лично поговорит с каждым, кто недоволен диагнозом.
Также березовцы пожаловались, что детей не отправляли в Алатау в Алматы. Их просто привезли в лечебное учреждение, а не в санаторий.
Березовцы переводят детей в уральские школы
Еще один вопрос, который подняли жители Березовки на собрании, было то, что они, живя в непосредственной близости к КПО, не имеют возможности устроиться туда на работу.
Аким ЗКО отметил, что доля казахстанских рабочих на КПО значительно велика, а также пообещал разобраться с этим вопросом.
Жители расходились с собрания недовольные. Во дворе они говорили, что не верят правительству, что детям практически каждый день становится плохо. Одна из сельчанок рассказала, что дали неверные сведения по поводу медкомиссии. Многие жители ради здоровья своих детей вынуждены были сменить школу. Они отправили их учиться в школу Аксая либо в Уральск.
Также стало известно, что не все экспертизы на сегодняшний день готовы. Все еще не дали результатов судебно-экологическая экспертиза, судебная химико-токсикологическая, судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Но березовцам уже ясно дали понять: они болеют не от токсического воздействия.
Фото Медета МЕДРЕСОВА