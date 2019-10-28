Жители Казталовского района получили сертификаты «Бастау»

Более 200 молодых жителей Казталовского района получили сертификаты, пройдя курсы обучения по проекту «Бастау бизнес». Каждый из них намерен развивать выбранную бизнес-идею, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Анаргуль Зарипова, житель Казталовского района, последнее время осталась без работы. Встать на ноги, и, более того, реализовать бизнес, ей помог проект «Бизнес Бастау». Женщина не просто прошла обучение и получила сертификат, но и сумела успешно защитить свой проект, благодаря чему получила безвозмездный грант в размере 252 тысяч тенге. Сегодня Анаргуль, повар по профессии, обесп