Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители Казталовского района получили сертификаты «Бастау»

Более 200 молодых жителей Казталовского района получили сертификаты, пройдя курсы обучения по проекту «Бастау бизнес». Каждый из них намерен развивать выбранную бизнес-идею, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Анаргуль Зарипова, житель Казталовского района, последнее время осталась без работы. Встать на ноги, и, более того, реализовать бизнес, ей помог проект «Бизнес Бастау». Женщина не просто прошла обучение и получила сертификат, но и сумела успешно защитить свой проект, благодаря чему получила безвозмездный грант в размере 252 тысяч тенге. Сегодня Анаргуль, повар по профессии, обесп
Дана Рахметова
Жители Казталовского района получили сертификаты «Бастау»
Более 200 молодых жителей Казталовского района получили сертификаты, пройдя курсы обучения по проекту «Бастау бизнес». Каждый из них намерен развивать выбранную бизнес-идею, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  
 Анаргуль Зарипова, житель Казталовского района, последнее время осталась без работы. Встать на ноги, и, более того, реализовать бизнес, ей помог проект «Бизнес Бастау». Женщина не просто прошла обучение и получила сертификат, но и сумела успешно защитить свой проект, благодаря чему получила безвозмездный грант в размере 252 тысяч тенге. Сегодня Анаргуль, повар по профессии,  обеспечивает село свежей домашней выпечкой.  - Сейчас на дому я выпекаю пироги, хлеб, булочки, пирожные. Заказы есть. Все село приходит ко мне за свежими хлебобулочными изделиями. Не жалуюсь, все идет по плану, - говорит начинающий бизнесмен Анаргуль  Зарипова. В целом по Казталовскому району в предыдущих потоках проекта  азы бизнеса на основе программы  «Развития массового предпринимательства и трудоустройства» освоили более 200 выпускников. 130 из них взяли льготные кредиты и гранты и начали свой бизнес. В данный момент получают сертификаты и подают заявки на грант и кредиты выпускники 4 потока «Бастау». Идет обучение 5-ой группы. -  Учащиеся 5-го потока сейчас готовят свои бизнес-проекты, которые хотели бы реализовать с помощью  бизнес-тренеров и при поддержке государства.  В течение года мы будем сопровождать их проекты, чтобы начинающий предприниматель окреп, развивался и вносил свой вклад в развитие района. Совсем скоро начнется набор на последний курс проекта в этом году. Просим тех, кто не успел на предыдущее обучение, прийти и зарегистрироваться, - бизнес-тренер проекта «Бастау бизнес» Али Сабиев. Шестой последний поток проекта «Бастау» в текущем году начнет работу с 1 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
бастау сертификат

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article