Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители многоэтажки обеспокоены «платной парковкой» близ дома в Уральске

На самом деле, взимать плату за парковочные места никто не собирается, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова В редакцию «МГ» обратились обеспокоенные жители домов №37 и 38 в микрорайоне Северо-Восток. Они рассказали, что не так давно в их дворе начался ремонт и рабочие начали вырубать вековые деревья, которые росли прямо под окнами домов. – Кому эти деревья помешали? Более того, до нас дошёл слух, что здесь хотят построить платную парковку. Это уму непостижимо, - возмутились жители. Однако в пресс-службе акима города поспешили успокоить горожан и сообщили, что сруб деревьев по про
Арайлым Усербаева
Жители многоэтажки обеспокоены «платной парковкой» близ дома в Уральске
На самом деле, взимать плату за парковочные места никто не собирается, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Фото Медета Медресова В редакцию «МГ» обратились обеспокоенные жители домов №37 и 38 в микрорайоне Северо-Восток. Они рассказали, что не так давно в их дворе начался ремонт и рабочие начали вырубать вековые деревья, которые росли прямо под окнами домов.
– Кому эти деревья помешали? Более того, до нас дошёл слух, что здесь хотят построить платную парковку. Это уму непостижимо, - возмутились жители.
Однако в пресс-службе акима города поспешили успокоить горожан и сообщили, что сруб деревьев по проекту не предусмотрен. Да и вообще плату за парковку никто взимать не собирается. Она будет бесплатной для всех. Более того, здесь собираются строить не только паркинг, но и аллею для уральцев.
– Благоустройство парковки и аллеи перед домами согласовано с коммунальными службами и уполномоченными органами. Согласно эскизному проекту будет организованно строительство аллеи и парковки, а также дополнительная посадка благородных парод деревьев, - сообщили в ведомстве.
Работы планируют закончить в декабре этого года.
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Жители многоэтажки обеспокоены &quot;платной парковкой&quot; близ дома в Уральске
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета Медресова
благоустройство парковка горожане аллея

Читайте также

Новости партнёров