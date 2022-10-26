Жители многоэтажки обеспокоены «платной парковкой» близ дома в Уральске

На самом деле, взимать плату за парковочные места никто не собирается, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова В редакцию «МГ» обратились обеспокоенные жители домов №37 и 38 в микрорайоне Северо-Восток. Они рассказали, что не так давно в их дворе начался ремонт и рабочие начали вырубать вековые деревья, которые росли прямо под окнами домов. – Кому эти деревья помешали? Более того, до нас дошёл слух, что здесь хотят построить платную парковку. Это уму непостижимо, - возмутились жители. Однако в пресс-службе акима города поспешили успокоить горожан и сообщили, что сруб деревьев по про