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Социум

Жители новостройки в Уральске замерзают в собственных квартирах

Заселение было ещё весной, однако тепла в квартирах до сих пор нет. Люди обеспокоены, что дети часто болеют из-за холода, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено жителями дома по адресу: Самал 72/3 Жители дома №72/3 на улице Самал бьют тревогу - они замерзают в собственных квартирах. Дом построили в 2021 году и весной этого года сдали в эксплуатацию. - С газом, холодной водой и светом проблем не было. Но вот тепла нет до сих пор. Ссылаются то на подрядчиков котельной, теперь якобы ждут разрешения с Облгаза. Но нам холодно сейчас, многие живут с детьми, которые болеют. Стены начали сыре
Кристина Кобина
Жители новостройки в Уральске замерзают в собственных квартирах
Заселение было ещё весной, однако тепла в квартирах до сих пор нет. Люди обеспокоены, что дети часто болеют из-за холода, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Жители новостройки в Уральске замерзают в собственных квартирах
Жители новостройки в Уральске замерзают в собственных квартирах
Фото предоставлено жителями дома по адресу: Самал 72/3 Жители дома №72/3 на улице Самал бьют тревогу - они замерзают в собственных квартирах. Дом построили в 2021 году и весной этого года сдали в эксплуатацию.
-  С газом, холодной водой и светом проблем не было. Но вот тепла нет до сих пор. Ссылаются то на подрядчиков котельной, теперь якобы ждут разрешения с Облгаза. Но нам холодно сейчас, многие живут с детьми, которые болеют. Стены начали сыреть, отходят обои. В акимат написали письмо ещё 10 октября, но ответа нет. Застройщики обещают каждый день, мол, не от них зависит всё, - обратилась в редакцию жительница дома по имени Рита.
К слову, застройщиком является ТОО «СВС Батыс». По словам жильцов, из-за отсутствия тепла дом заселён лишь на 30 - 40%.
- Многие мёрзнут и переживают за сделанный ремонт, в квартирах сырость и плесень. А работу в котельной, принадлежащей новостройке, начали проводить только на прошлой неделе, - дополнил житель дома по имени Данияр.
В акимате Уральска сообщили, что по проекту для четырёх домов застройщик за собственные деньги построил котельную, которую уже сдали в эксплуатацию, но ещё не запустили. Для подачи газа ТОО отправило все необходимые документы в АО «КазТрансГаз Аймак». После их распоряжения в котельную подадут газ и тогда в доме появится отопление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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