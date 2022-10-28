Жители новостройки в Уральске замерзают в собственных квартирах

Заселение было ещё весной, однако тепла в квартирах до сих пор нет. Люди обеспокоены, что дети часто болеют из-за холода, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено жителями дома по адресу: Самал 72/3 Жители дома №72/3 на улице Самал бьют тревогу - они замерзают в собственных квартирах. Дом построили в 2021 году и весной этого года сдали в эксплуатацию. - С газом, холодной водой и светом проблем не было. Но вот тепла нет до сих пор. Ссылаются то на подрядчиков котельной, теперь якобы ждут разрешения с Облгаза. Но нам холодно сейчас, многие живут с детьми, которые болеют. Стены начали сыре