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Социум

Жители Оренбурга смогут наблюдать за полетом МКС, которая движется над городом

Это можно сделать даже без специальных устройств. Правда, наблюдать лучше всего в ночное время, передает 56orb.ru. Иллюстративное фото с сайта epeter.com Невооруженным глазом космическую станцию можно будет разглядеть на небе в виде быстро движущейся маленькой точки. По словам специалистов оренбургского астрономического клуба «Орион», этого удалось достичь с помощью корректировки её орбиты. Астрономы заверили, что Международная космическая станция над Оренбургом за одни сутки пролетит целых 16 раз. МКС движется со скоростью почти 28 тысяч километров в час. Полет вокруг Земли у станции занимает
gorod
Жители Оренбурга смогут наблюдать за полетом МКС, которая движется над городом
Это можно сделать даже без специальных устройств. Правда, наблюдать лучше всего в ночное время, передает 56orb.ru
Иллюстративное фото с сайта epeter.com Невооруженным глазом космическую станцию можно будет разглядеть на небе в виде быстро движущейся маленькой точки. По словам специалистов оренбургского астрономического клуба «Орион», этого удалось достичь с помощью корректировки её орбиты. Астрономы заверили, что Международная космическая станция над Оренбургом за одни сутки пролетит целых 16 раз. МКС движется со скоростью почти 28 тысяч километров в час. Полет вокруг Земли у станции занимает 92 минуты, уточнили в ГТРК "Оренбург".  
Оренбург

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