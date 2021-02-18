Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились возмущенные жители района. - Вчера в обед, 17 декабря, у нас неожиданно отключили воду. Сегодня утром ее так и не было. Мы несколько раз звонили в "Батыс су арнасы", однако там обещают, что скоро воду дадут, но воды так и нет. Мы звонили на "109", а там ответили, что порыв еще не устранили и когда устранят - неизвестно. Почему жителям никто ничего не говорит? Что это за порыв такой, который не могут устранить более суток, - возмущается жительница ул. Лесозащитная Татьяна. В пресс-службе "Батыс су арнасы" сообщили, что без воды остались жители многоэтажного жилого дома по ул.Артыгалиева, 14/2 (90 абонентов) и частного сектора по ул.Лесозащитная от ул.Гагарина до ул.Актюбинская, ул.Конечный тупик, ул.Кузнечная, ул. Винермана, ул. Морозова (около 50-60 домов). - На данный момент ведутся аварийно-ремонтные работы бригадой участка эксплуатации водопроводных сетей и сооружений №2. Произведен распил асфальтобетонного покрытия 1,50 см и мерзлоты глубиной 1,20 см. Ведутся земляные работы, - рассказали в БСА. На месте аварии организован подвоз воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.