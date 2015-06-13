Жители полуразрушенного дома в Атырау получили новые квартиры

Иллюстративное фото с сайта domodedovod.ru 12 июня был сдан в эксплуатацию 240-квартирный 9-этажный жилой дом № 14 в микрорайоне «Нурсая», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Всего было сдано 240 квартир, из них 65 получили жильцы рухнувшего общежития, в 100 квартир будут заселены воспитанники детских домов, остальные квартиры были распределены между воинами-интернационалистами и инвалидами. Все сданные квартиры однокомнатные, общей площадью 35 квадратных метров. Поздравить новоселов с этим радостным событием пришел аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, который пожелал им сча