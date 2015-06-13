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Социум

Жители полуразрушенного дома в Атырау получили новые квартиры

Иллюстративное фото с сайта domodedovod.ru 12 июня был сдан в эксплуатацию 240-квартирный 9-этажный жилой дом № 14 в микрорайоне «Нурсая», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Всего было сдано 240 квартир, из них 65 получили жильцы рухнувшего общежития, в 100 квартир будут заселены воспитанники детских домов, остальные квартиры были распределены между воинами-интернационалистами и инвалидами. Все сданные квартиры однокомнатные, общей площадью 35 квадратных метров. Поздравить новоселов с этим радостным событием пришел аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, который пожелал им сча
gorod
Жители полуразрушенного дома в Атырау получили новые квартиры
Иллюстративное фото с сайта domodedovod.ru
Иллюстративное фото с сайта domodedovod.ru
 Иллюстративное фото с сайта domodedovod.ru 12 июня был сдан в эксплуатацию 240-квартирный 9-этажный жилой дом № 14 в микрорайоне «Нурсая», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Всего было сдано 240 квартир, из них 65 получили жильцы рухнувшего общежития, в 100 квартир будут заселены воспитанники детских домов, остальные квартиры были распределены между воинами-интернационалистами и инвалидами. Все сданные квартиры однокомнатные, общей площадью 35 квадратных метров. Поздравить новоселов с этим радостным событием пришел аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, который пожелал им счастья в новом доме, благополучия и крепкого здоровья. - Сегодня для меня и моих детей счастливый день. У нас сегодня новоселье. Мы до этого времени жили в доме по улице Баймуханова, 39, который в конце мая рухнул. Я долгое время стояла в очереди. Так как я работаю учителем, прибрести сама квартиру я не могла. Спасибо руководству области и города за эту квартиру, - говорит жительница дома Акжамал КУБАХАЕВА. - Я очень благодарен за квартиру. В очереди за жильем я стоял 5 лет, - поделился своей радостью житель дома Каиргали ШАЙМАРДАН. Напомним, в Атырау 31 мая обрушилось три этажа пятиэтажного общежития семейного типа, которое расположено по адресу: улица Баймуханова, дом 39. Вначале обвалились два этажа, а потом рухнул третий. Никто из жильцов не пострадал.
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