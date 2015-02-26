Сегодня, 25 февраля, жители села Подстепное встретились с руководством округа. Вопрос стоял один - переименование улиц. pereimenovanie4 Собрание проходило в актовом зале новой школы Подстепного, где собралось около сотни жителей. На встречу с сельчанами пришли замакима Подстепновского сельского округа Талгат МАНАТАУОВ, главный специалист отдела культуры Венера ШИН, начальник управления юстиции Теректинского района Нургали ДАУЛЕНОВ, главный специалист управления развития языков ЗКО Гульнара АЛЬЖАНОВА. Талгат МАНАТАУОВ объявил собравшимся, что в связи с тем, что Подстепное находится вблизи города Уральска, назрела необходимость о переименовании улиц, а также у жителей села было желание о переименовании поселка. Последние слова вызвали у сидящих в зале негодование. Они стали кричать, что никто не хочет переименования улиц. Как утверждают сельчане, местные власти дали объявление, что состоится собрание по поводу переименования улиц в Подстепном, а также по переименованию самого поселка. Было видно, что люди не одобряют затею властей. Собрание началось с возмущениЙ. - А вы приказ Назарбаева зачитайте о запрете переименования исторических мест! - обратился к замакиму житель Подстепного Юрий СЛАСТИН. - Мы - население - не против, чтобы новые улицы вы как-то назвали, а зачем переименовывать старые? Вы почитайте, какие исторические события происходили здесь. Я сам состою в Ассамблее народа Казахстана, так вот, там говорится, что именно исторические места нельзя переименовывать. Вы лучше займитесь вопросом чистоты поселка. Сидящие в зале стали громко аплодировать, поддерживая выступающего. Наконец через полчаса, когда заместителю акима удалось хоть как-то успокоить собравшийся народ, он сказал, что практически все жители поселка против переименования поселка, поэтому этот вопрос рассматриваться не будет. - Переименование - это больной вопрос, - заявил Талгат МАНАТАУОВ. - Например, у кого в адресном регистре цифровой номер, у них всегда возникают проблемы. Улицы с цифровым значением обязательно должны переименовываться. Кроме всего прочего в поселке три улицы имеют название Степная. Поэтому часто возникает путаница при оплате или получении каких-то справок. Вот таким вот улицам мы и планируем поменять название. Главный специалист отдела культуры Венера ШИН также обратилась к жителям с тем, что переименование некоторых улиц - просто необходимость. - Здесь у некоторых улиц вообще нет названий, - говорит Венера ШИН. - Также в поселки три улицы Лесная, которые располагаются в совершенно разных концах. Хотя в населенном пункте должна быть только одна улица с одним названием. Чтобы не было неразберихи, мы хотим все упорядочить. Затронула ШИН и то, как люди будут менять документы. По ее словам, у кого технические паспорта старого образца, будут менять их в любом случае за свой счет, а тем, у кого они новые, в них просто сделают запись и поставят печать. Жители согласились с тем, что на самом деле улицам с одинаковыми и цифровыми названиями нужно их менять и даже вынесли предложение - чтобы никто не обиделся, нужно посмотреть, какую улицу назвали, например, Степной, раньше. Ей и оставить старое название, а остальным двум поменять. Жительница Нурсулу КОЛОНИЯЗОВА рассказала, что живет на улице Советской. Такая улица, хоть и имеет старое название, но она одна в поселке. И жители этой улицы против ее переименования. На это Венера ШИН ответила, что если жители захотят переименовать ее, то могут обратиться с предложением в акимат, а если нет, то никто их заставлять не будет. pereimenovanie1 pereimenovanie2 pereimenovanie3 pereimenovanie5 pereimenovanie6 pereimenovanie7 pereimenovanie8 pereimenovanie9 pereimenovanie10 pereimenovanie12Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА