С 25 февраля в Западно-Казахстанской области проходит месячник по обучению населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. spasateli2 Встречи спасателей с учащимися школ и колледжей проходят сразу в нескольких местах. Так, учащиеся СОШ №20 и воспитанники областной детской деревни семейного типа стали гостями Центральной спасательной станции города Уральска, а студенты из Уральского политехнического колледжа смогли увидеть, как действуют в чрезвычайных ситуациях сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели не только показали ребятам аварийно-спасательные инструменты, которые применяют во время ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и показали мастер-классы. С особым увлечением школьники посмотрели на спуски водолазов со льда в условиях зимнего периода, а ребятам с политехнического колледжа довелось увидеть показательное выступление спасателей на учебно-тренировочном полигоне. - Никогда не думал, что работа спасателей настолько опасна, но и интересна, - говорит один из студентов. - Одно дело видеть все по телевизору и совершенно по-другому воспринимаешь, увидев спасателя «вживую». Чувствуешь весь накал и напряжение. Не отставал от спасателей и кинологический расчет отряда. Так, собачка по кличке Барбара продемонстрировала свои знания на публику и заработала аплодисменты. Также спасатели рассказали ребятам о мерах безопасности на водоемах и в чрезвычайных ситуациях. - Дети - это особенный народ, который зачастую действует по настроению, не задумываясь о последствиях, - говорит главный спасатель ВСС ДЧС ЗКО Гульжанат АКАТАЕВА. – И нашей первостепенной задачей стало показать им на деле, что такое поведение может привести к трагедии. Ведь мы много говорим и пишем о том, что купаться в неустановленных для этого местах нельзя, но при этом людей это не останавливает, и в итоге каждое лето тонут как взрослые, так и дети. Именно для того чтобы достучаться до людей, проводится такая работа как нашими спасателями, так и сотрудниками других спасательных подразделений. spasateli1 spasateli3 spasateli4 spasateli5