Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 25 февраля в 11.30 поступила информация о том, что из-за ухудшения погодных условий в поселке Таскала произошло аварийное отключение электроэнергии на четыре часа. – В результате отключения электроэнергии вышла из строя система отопления в двух трехэтажных многоквартирных домов по адресу: улица Женис, 16 (24 квартиры) и улица Женис, 18 (20 квартир). Производится замена пластиковых труб и отогрев системы отопления. Жители дома находятся в своих квартирах, в каждой квартире индивидуальное отопление. Дом находится на балансе сельского акимата. Мы провели оперативное совещание с местными исполнительными органами, АО «ЗапКазРЭК» и обслуживающей компанией. В настоящий момент в районном центре проводится внеплановое заседание КЧС по объявлению режима ЧС на территории поселка, - сообщили в ДЧС ЗКО. Как сообщили, ремонтно-восстановительными работами занимаются 40 сотрудников акимата. Но и это еще не все. Сейчас в Таскалинском районе, из-за короткого замыкания произошло отключение электроснабжения в поселке Атамекен. Без электричества остаются 43 абонента. Ремонтно-восстановительные работы ведут сотрудники АО «ЗапКазРЭК». В поселке Таскала на пересечении улиц Абая и Жаксыгулова, произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Без воды остались 500 абонентов. Ремонтом занимаются сотрудники местной коммунальной службы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.