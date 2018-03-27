Жители села ЗКО до сих пор не могут выбраться в город из-за снежных заносов

Местные власти Казталовского района обещали очистить дороги еще 25 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 марта, в редакцию "МГ" обратились жители села Талдыкудук Казаталовского района, которые рассказали, что они не могут выехать из села в Уральск из-за неочищенных от снега дорог. Местные власти обещали очистить от снега проблемные участки еще вчера. Однако 26 марта в региональной службе коммуникации на брифинге ДЧС ЗКО стало известно, что село Талдыкудук и Болашак до сих пор отрезаны от трассы. Главный инспектор аппарата акима Казталовского р