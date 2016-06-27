В управлении ветеринарии области уверяют, что заболеваний ящуром в регионе зарегистрировано не было. Иллюстративное фото с сайта agrobk.ru Иллюстративное фото с сайта agrobk.ru В редакцию "МГ" обратились жители села Чапаево Акжайыкского района ЗКО, которые заявили, что уже порядка двух недель в селе ходят упорные слухи о заболевании домашнего скота ящуром. - Ветеринары стали обходить дома, проверять скот. Говорят, что были случаи заражения ящуром. Якобы больное животное "вышло" в Жангалинском районе, а потом и у нас. Даже есть подворья, на которых скот погиб от болезни. У нас говорят, что район "Нефтебазы" на карантин закрывают, - рассказали жители села Чапаево. Аналогичное письмо пришло и на сайт "МГ". - Акжайыкский район, поселок Чапаево, скот болеет ящуром. Руководство не принимает никаких действий. Скот заболел после прививки. Боимся за детей, скот гуляет по поселку, нас никто не слышит, - написала местная жительница. Между тем, в управлении ветеринарии ЗКО уверяют, что никакого ящура в регионе зарегистрировано не было. - В регионе ситуация стабильная. Были единичные случаи падежа скота, но сейчас трупы животных направлены на экспертизу. Результаты экспертизы должны быть готовы в ближайше время. Но мы подозреваем у них отравление, поскольку весна была дождливой, в степи разнотравье. Ветеринары действительно ходят по домам, но это их повседневная работа. Они проводят вакцинацию животных против сибирской язвы, бруцеллеза и прочих болезней. Карантина ни в поселках, ни в районе объявлено не было, - рассказал руководитель управления ветеринарии ЗКО Казбек ТАШИМОВ. Напомним, 19 июня с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы 8 человек, все они жители села Еркиндык Карагандинской области. Как сообщает Комитет защиты прав потребителей МНЭ РК, 7 июня семья из аула Еркиндык Шетского района вынужденно забила больную корову. При этом не получив ветеринарное освидетельствование. В тот же день хозяин скота реализовал мясо 11 односельчанам. В результате употребления заражённого мяса в период с 11 по 14 июня заболели 8 человек, 7 из которых жители аула Еркиндык и 1 житель Караганды, он гостил у родственников. Пациентам поставлен предварительный диагноз "Сибирская язва". У госпитализированных больных взяты материалы из содержимого ран и струп с язвы, кровь для серологического исследования. Всё это направлено в лабораторию особо опасных инфекций филиала Национального центра экспертизы.