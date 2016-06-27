Ремонт всей дороги по проспекту Достык планируется завершить к концу сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя ЖКХ, ПТ и АД Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, участок дороги от проспекта Евразия до улицы Сарайшык, который был закрыт еще в марте, откроют в конце июля. - Сейчас на пересечении проспекта Достык и улицы Темира Масина идет ремонт теплотрассы и открывать маленькими участками дорогу смысла нет. Работы по замене теплотрассы закончат через две недели. Ремонт затянулся из-за увеличения числа парковочных карманов и дополнительных работ, - сообщил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Кроме того, на участке дороги по проспекту Достык от улицы Сарайшык до улицы Досмухамедова уже на этой неделе положат асфальт. Потом мы планово закроем следующий участок и все работы завершим уже к концу сентября. Также руководитель ЖКХ, ПТ и АД отметил, что на закрытые дороги жалуются и жители, и водители автобусов. В связи с этим он просит жителей города и просит отнестись с пониманием и еще немного подождать. Напомним, реконструкцию дороги по пр. Достык проводят за счет средств недропользователей на сумму 625 млн тенге. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 3 километра. Участок проспекта от ул. Маметовой до пр. Евразия был отремонтирован в 2015 году. 28 марта этого года на ремонт был закрыт участок от пр. Евразия до ул. Ихсанова.  