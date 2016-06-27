Больше всего денег в Казахстане Европейский банк реконструкции и развития выделяет на развитие энергетики и инфраструктуры, сообщает informburo.kz. akim Кроме того рассматривается возможность выделения кредита в сумме 1,7 миллиарда тенге на модернизацию инфраструктуры аэропорта города Кызылорды. На эти средства будет начато строительство нового пассажирского терминала Международного аэропорта Кызылорды "Коркыт-Ата". Эти два вопроса сегодня обсудили за круглым столом с участием премьер-министра РК Каримом Масимовым и делегации Совета директоров ЕБРР в Астане. На совещании присутствовали представители пяти министерств, акимы ЗКО и Кызылординской области. После завершения обсуждения были подписаны два предварительных документа - о реконструкции системы теплоснабжения в Уральске и модернизации аэропорта Кызылорды. "Мы сегодня планируем подписать предварительное соглашение по модернизации теплоэнергосистемы в городе Уральске.Также обсудили перспективы сотрудничества по организации пассажирских перевозок в областном центре, модернизации системы освещения путем применения энергосберегающих технологий, а также создание технологического комплекса по сбору и утилизации твёрдых бытовых отходов. Мы очень рады сотрудничать с Европейским банком реконструкции и развития", - сказал журналистам перед подписанием документа аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. ЕБРР увеличил объёмы кредитования проектов в Казахстане до 700 миллионов евро в год. На сегодняшний день Банк инвестировал более 6,7 млрд евро в более чем 215 проектов в стране. Портфель ЕБРР в Казахстане составляет 2,2 млрд евро. "За последние три года ЕБРР инвестировал 1,7 млрд евро в Казахстан. И эта сумма в два раза выше, чем было три года назад. И мы планируем держать тот же темп в плане инвестирования в эту страну. Но наш темп зависит от новых проектов, которые появляются на местах. В настоящее время инфраструктура и энергетика являются двумя основными отраслями, в которые мы активно инвестируем. В будущем мы также планируем инвестировать в частный сектор, развитие малого и среднего предпринимательства, энергоэффективность и развитие женского предпринимательства, агро-бизнеса и сельского хозяйства", - сказал на брифинге член делегации ЕБРР Рафаэль Балло.