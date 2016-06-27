Ещё в одном казахстанском селе введён карантин из-за сибирской язвы
Это мера введена сразу сразу после оглашения результатов анализов по двум жителям восточно-казахстанского села Калбатау, заболевшим сибирской язвой, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото
По информации Департамента по защите прав потребителей по ВКО, карантин вокруг села Калбатау Жарминского района был объявлен только сегодня.
- У нас на сегодняшний день зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая заболевания людей сибирской язвой, летальных исходов нет. Заразившиеся через раны на кожном покрове во время разделывания скота люди идут на поправку. Скорее всего их скоро выпишут. 29 человек контактных, среди которых пятеро детей, сейчас под наблюдением, у них всё в порядке. Новых случаев заражения сибирской язвы нет. Весь необходимый комплекс ветеринарных и противоэпидемиологических мероприятий нами проведён. Карантин объявлен на территории, где пасся заражённый скот. Все остальные животные осмотрены, повторно провакцинированы. Опасности никакой нет, - сказал руководитель департамента по защите прав потребителей по ВКО Газез Сулейменов.
По мнению ветеринаров, корова могла заразиться из-за того, что в 1973 году в данной местности был организован скотомогильник. В нём были захоронены туши КРС, заражённые сибирской язвой.
- Там скотомогильник, раньше же не сжигали трупы павших от сибирской язвы животных, а захоранивали. Возможно, из-за дождей споры инфекции попали в воду, и животное выпило, заразилось. А потом её забили на мясо без присмотра ветеринара. Если бы присутствовал специалист, может быть, никакого заражения и не было бы, - отметила и.о. руководителя филиала Комитета ветеринарного контроля и надзора по ВКО Инесса Осинцева.
На территории ВКО (начиная с 1948 года) зарегистрировано 196 стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов.
В ВКО с 2000 года имеет место регистрация единичной заболеваемости среди населения, выявлено 14 случаев заболевания в 6 районах и городах. Последние случаи зафиксированы в 2008 году в с. Ново-Канайка Уланского района, посёлке Ауэзов Жарминского района и в 2011 г. в селе Маканчи Урджарского района.
О подтверждении факта заболевания сибирской язвой двоих жителей ВКО ранее заявляла министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова. По её словам, состояние всех больных, госпитализированных по сибирской язве, стабильное.
Напомним, 22 июня режим ЧС объявлен в селе Еркиндик Карагандинской области. Село закрыто по всем направлениям - въезд и выезд, а также выпуск сельхозпродукции из данного села категорически запрещен.
Из-за сибирской язвы уволен ряд чиновников Карагандинской области. Аким Нурмухамбет Абдибеков объявил выговоры двум своим замам, понизил в должности одного областного чиновника и уволил трёх районных.
В связи с регистрацией в Казахстане фактов заболевания сибирской язвой госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана приняла решение усилить контроль на границе.
