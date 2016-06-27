JRHqB_sjhII Как обычно, Кас приехал неожиданно и без предупреждения. Очередная работа посвящена экологической проблеме. - Никаких договоренностей не было с властями, да это и бессмысленно договариваться. Тема поднимается очень острая, никогда ее власти не согласуют. Проблем у нашей команды не было никаких, полиции на месте тоже не было. Там на полигоне достаточно пустынно. Работу делал я одну ночь, утром с ребятами сняли на видео. Она из серии работ, посвященных экологии в нашей стране. Тема эта почему-то замалчивается. Я путешествую по стране сейчас и вижу, что у нас реально страшные вещи замалчиваются - это и выбросы, и онкология, - говорит Паша Кас. Работа на полигоне в Семее называется "Крик". Она представляет собой визуальную цитату на творение норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Рисунок в стиле граффити выполнен на территории Семипалатинского ядерного полигона, где ранее проходили взрывы ядерных и водородных бомб. - Это третья работа после Темиртау и Павлодара. Каждый раз я пытаюсь привлечь новых людей. На этот раз я работал с замечательным фотографом Ильей Мартыновым, он все снимал. Со мной в дороге был известный блогер Тимур Нусимбеков и мой куратор. Не за горами следующий манифест. Он будет точно и скоро, но о нем я не хочу говорить заранее. Работа будет сильная и интересная. Могу отметить, что люди - это пострадавшая сторона, я хочу призывать и обращаю внимание на то, что делают владельцы заводов и чиновники. Они мало что делают для решения проблем экологии, - говорит художник. По словам Паши Каса, его работы полюбились питерской интеллигенции. Не так давно художник с друзьями ездил в северную столицу РФ, чтобы продемонстрировать очередное граффити. - Знаю, что в Питере мои работы стали очень известными и любимыми. Это Джоконда, Пушкин в поп-арте, тот же Хармс. С Хармсом очень много обсуждений было, власти эту работу хотели закрасить. Но город тогда вышел на защиту ее, была куча петиций, обсуждали на заседаниях. В мою поддержку выступили знаменитые люди. В итоге работы отстояли, сейчас они украшают главные улицы Санкт-Петербурга, - говорит Кас