Каждая жена Тохтара Толешова обходилась шымкентскому пивзаводу в 2 миллиона 282 тысячи тенге в месяц. И это только по заработной плате. За обслуживание многочисленной семьи владельца «Шымкентпива» завод платил 60 миллионов тенге каждый месяц, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Otyrar.kz.
После потрясений начала года, когда спецслужбами в Шымкенте была проведена операция по задержанию и аресту известного бизнесмена и руководителя шымкентского пивзавода Тохтара Тулешова, на некоторое время наступило затишье.
Затем вновь волна слухов и домыслов, теперь уже связанных с причиной задержания, взбудоражила город. Тохтару Тулешову инкриминировали перечень уголовных деяний, связанных с оружием, наркотиками и литературой.
Ну а после и вовсе материалы следствия объявили государственной тайной, информировав, что Тулешовым готовился антигосударственный переворот.
На этом фоне возникало множество вопросов о судьбе пивзавода, к которому кредиторы в лице банка имели сотнимиллионнодолларовые претензии.
Что же происходит на известном всей республике и далеко за ее пределами предприятии сейчас, журналисты и решили узнать. К удивлению, руководство пивзавода было открыто и готово к общению.
Со стороны и не заметно, что завод пережил серьезные потрясения. На площадке перед пивзаводом, как обычно, машины, редкие люди через проходную идут на предприятие.
Руководство завода сразу провело журналистов в ближайший моечно-разливочный цех, решив сначала дать возможность все увидеть своими глазами, поговорить с рабочими, и лишь потом говорить самим.
Как оказалось, линия розлива в бутылки после долгого простоя, на днях была запущена и теперь наращивает выпуск продукции. Длительное время сотрудники были лишь частично задействованы на предприятии.
- Мы сидели дома, нам выплачивали 50% от зарплаты. В зависимости — сколько смен и от этих смен полсмены оплачивалось… А на первое июня премию выдали на каждого ребенка по 16 тысяч тенге. Еще говорят, премия будет к сентябрю, у кого школьники есть. Тариф подняли. Зарплату подняли всему заводу. Если раньше у нас был тариф 309 тенге, то сейчас 370. А контроллеры пятого разряда был 450 тенге, а сейчас почти 600. Это получается, за смену на тысячу больше, а за месяц получается на 10 — 15 — 20 тысяч больше. Я, например, на заводе 16 лет работаю и такого не было. Это хорошо… - говорит контролер Наталья Федорова.
Съемочным группам разрешили снимать в любом цехе, беседовать с любым рабочим и не чинили ограничений. Из шумного разливочного цеха, наполненного звоном бутылок, шипением наполняемого под давлением пенного напитка, работой упаковочной линии, журналисты направились в святая святых завода — варочный цех.
Здесь в гигантских сосудах — колбах готовится напиток. В конце длительного процесса приготовления — розлив.
И здесь журналистов интересовал вопрос выплаты долгов по зарплате.
- Сейчас значительные улучшения по сравнению с прошлыми годами. Не задерживают. Дают вовремя. Раньше задерживали месяц — три. Уже вовремя выдают, уже знаешь, на что то можно рассчитывать., а не так, когда задержка. Я оператор пятого разряда, мне почасовую подняли на 115 тенге, от той, что была. Это 30-35% повышение, - говорит Евгений Владимирович Природин.
А после экскурсии уже администрация завода ответила на вопросы, главными из которых стало финансовое положение предприятия и действия нынешнего руководства.
Были сокращены непрофильные подразделения, которые занимались непосредственно бытовым обслуживанием семьи Тохтара Тулешова. Это, например, химчистка, гараж, где находился личный автотранспорт, мойка, ВИП-кухня, охранное агентство.
Все они находились в штате предприятия, за счет предприятия содержались, но обслуживали непосредственно семьи Тулешова. Сокращены «мертвые души», которые занимали высокооплачиваемые должности из числа близких родственников Тулешова. Это его жены, которые занимали должности заместителей.
Например, Салтынбекова Сауле, занимала должность заместителя генерального директора по вопросам экономики. Есенбаева Назия занимала должность заместителя генерального директора по защите информации, Нуралиева Дина — она занимала должность замдиректора по внешнеэкономической деятельности.
А также Жорабаева Оразкуль, которая занимала должность замдиректора по стратегическому планированию», - рассказала начальник отдела по управлению кадровыми и трудовыми отношениями ТОО «Дархан Group» Надежда Орт.
В руководстве предприятия, согласно штатному расписанию, были задействованы и дети бизнесмена.
«Все они занимали эти должности формально, отметила начальник отдела по управлению кадровыми и трудовыми отношениями. — Никогда на работу не приходили, заработная плата их составляла по 2 миллиона 282 тысячи тенге каждого в месяц. В то время, когда у нас были такие зарплаты у руководящих, простые рабочие получали по 25 — 28 тысяч тенге».
«Принятые меры позволили нам сэкономить в размере с ежемесячного фонда оплаты труда где то 40- 60 миллионов. Это если учитывать семью Тулешовых с родственниками и дирекцию, которая занималась обеспечением благополучного проживания и обеспечения именно семьи.
Их фонд оплаты труда и составлял около 60 миллионов тенге в месяц. За счет этих сэкономленных средств была выплачена задолженность по заработной плате», - пояснила главный бухгалтер предприятия Светлана Васильевна Лукиных.
Всего на сегодняшний день выплачено 470 миллионов тенге по пивзаводу и ТОО «Дархан Group». За счет этой экономии работникам была повышена зарплата на 50%.
Некоторым категориям сотрудников на 25-30%. Сегодня долгов по заработной плате нет. Зарплата выплачивается своевременно, до 10 числа месяца, как положено по коллективному договору.
Как заявили в руководстве предприятия, серьезная работа была проведена и по сокращению налоговой задолженности. Так была погашена задолженность по НДС, налогу на прибыль, акцизу в размере 800 миллионов тенге перед бюджетом и внебюджетными фондами.
Это пенсионные отчисления, социальные и другие налоги. Были долги по поставщикам — постарались оплатить их и оплатить новые контракты на сумму свыше 700 миллионов тенге.
Ну, и конечно, всех интересовал вопрос — откуда у прежнего руководства брались средства для жизни на широкую ногу?
«У нас была проведена комплексная налоговая проверка. В результате была выявлена недостача денег в кассе, через подотчет Тулешову в размере 8,5 миллиардов тенге. Эти деньги из кассы завода использовались для оплаты личных нужд Тулешова. На проведение помпезных, шикарных мероприятий, на оплату элитного отдыха на дорогих курортах мира, на покупку дорогостоящих машин и дорогостоящих подарков членам семьи.
Все можно посмотреть в интернете и все это оплачивалось за счет завода. Получается, что все сотрудники завода работали на то, чтобы все члены семьи Тулешова вели шикарный богемный образ жизни и ни в чем не нуждались», - говорит Светлана Лукиных.
Самый главный вопрос: «Как сложится судьба пивзавода?», был оставлен на десерт.
«Я думаю, его заберет АТФ Банк. Имущество банка — заложенное имущество пивзавода. Но я уверен, что новые собственники, будем разговаривать с ними, вести переговоры, чтобы отстаивать интересы простых наших работников, что бы они оставались на работе. Банк не заинтересован в остановке предприятия. Мы совместно проводим работу», - рассказал и.о. генерального директора Нургали Досанбаев.
На внутреннем дворе многотонные фуры готовы под погрузку. Предприятие работает.