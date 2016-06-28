1 Кафе "Околица" приглашает в гости всех, кто хочет отдохнуть от повседневной суеты, оценить блюда европейской и армянской кухни под живую музыку в хорошей компании. 2 Ресторан встретит вас доброжелательной атмосферой и приветливым, хорошо обученным персоналом. Одним словом, здесь созданы все условия для того, чтобы вы почувствовали себя желанным гостем. Несмотря на то, что кафе находится недалеко от оживленной дороги, обстановка внутри заведения очень спокойная и располагающая. На территории кафе есть все, чтобы отдохнуть от повседневной суеты. В самом центре летника расположен пруд с мостиком и фонтаном, где живут необычайной красоты рыбки. 3 Заведение разделено на общий зал с небольшими деревянными столиками, а также беседки, где можно посидеть в небольшой компании, уютные лежанки-топчаны и домики-теремки с уникальным дизайном под русскую старину. 4 Если говорить о меню кафе, то здесь вы сможете отведать самые различные блюда европейской и армянской кухни. Шеф-повар кафе приятно удивит вас не только вкусными закусками, салатами и горячими блюдами, но и оригинальным оформлением. Обязательно попробуйте одно из фирменных блюд "Околицы" - хашлама - это тушеные бараньи ребрышки с овощами. Также вам представят блюдо от повара кафе "Альянс", которое рассчитано на 3-4 человека. Оно состоит из четырех видов мяса, четырех гарниров и двух соусов. 5 Также здесь представлен большой выбор шашлыков, блюд из рыбы и еще множество деликатесов, которые по достоинству оценят даже самые привередливые гости. 6 В летнем кафе "Околица" вы можете заранее забронировать столик и хорошо отдохнуть небольшой компанией или же заказать беседку на 20 или даже 50 человек, банкетный зал, который рассчитан на 25 человек и небольшой уютный теремок. Если вы планируете большое торжество, то "Околица " вместит до 500 человек. 7 При составлении меню для торжественных вечеров администраторы учитывают каждое пожелание клиента. Персонал кафе всегда приветливо и внимательно обслужит вас. Заказ на организацию вашего праздника можно оформить в любой удобный для вас день. 8 Слаженная работа коллектива и опыт профессионалов позволяет угадать, чем накормить и развеселить компанию проголодавшихся друзей, или удивить парочку в поисках романтического уединения. Летом все стремятся проводить на открытом воздухе как можно больше времени, ведь сидеть в душных зданиях так надоедает за долгую зиму. Летник "Околица" именно то место, где вы найдете прекрасное сочетание вкусной еды, внимательного персонала и приятной живой музыки, не переставая при этом наслаждаться природой. 9 А для тех, кого уже достали комары и мошки, «Околица» предусмотрела и этот момент. На территории кафе провели специальную обработку, поэтому здесь можно замечательно провести время, не боясь быть покусанным. Кроме того, очень удобно, что рядом с кафе постоянно дежурят такси.

10

Мы ждем Вас по адресу: ул. Шолохова, 42, кафе "Околица". Телефоны для справок: 21-41-86, 8(778)606-46-69

На правах рекламы.