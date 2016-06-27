В минувшие выходные аким области Алтай КУЛЬГИНОВ посетил ряд стройплощадок Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160627-WA0002 Реконструкция автодороги за счет недропользователей КПО б. в. Бурлин-Аксай началась в 2015 году. В прошлом году было отремонтировано 14 км. Всего до сентября планируется отремонтировать 38 км данной трассы. По словам подрядчика, основная дорога будет закрыта на капитальный ремонт уже через неделю. Через неделю основная дорога будет закрыта на капитальный ремонт. Также глава региона ознакомился с ходом строительства котельной для теплоснабжения соцобъектов и жилых домов 4 и 5 микрорайонов Аксая. Проектом предусмотрено подведение коммуникаций, строительство административно-бытового комплекса и установка четырех котлов. Согласно плану, котельная будет сдана в ноябре 2016 года. Кроме того, в Аксае идет ремонт бывшего спортивного клуба «Сарыарка». Здание построено в 1980 году и с того времени ни разу капитально не ремонтировалось. Износ составил 70%. В прошлом месяце работы по его реконструкции начало ТОО «Наурыз». - На сегодня четвертая часть работ выполнена. Завершен демонтаж помещений, в том числе бассейна, тренажерного зала, душевых, гардеробных, офисных помещений. Планируется, что обновленный комплекс, рассчитанный на 50 человек, вновь откроет свои двери для любителей спорта уже в октябре этого года. Стоимость работ составила 155 млн тенге, - сообщил начальник участка Мурат БУЕНТАЕВ. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что в Бурлинском районе идет масштабная работа по благоустройству и улучшению облика Аксая, а также по строительству объектов в рамках программы переселения жителей сел Березовки и Бестау. - Деньги на строительство всех объектов выделены, и руководство КПО уже провело конкурсные процедуры, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. IMG-20160627-WA0001 IMG-20160627-WA0008 IMG-20160627-WA0004 Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО