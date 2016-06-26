В выходные аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ побывал в Бурлинском районе и осмотрел строящиеся объекты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". photo5 Глава региона посетил ряд объектов, в том числе и строящиеся дома для переселенцев из Березовки. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что строительство идет по плану. - В поселке Аралтал, что находится при въезде в Аксай идет строительство 100 домов для переселенцев из Березовки. Все строится в соответствии с графиком. В Аксае строятся два многоэтажных дома, а также будут проведены работы по двум социальным объектам. В данный момент строится детсад, а затем начнутся работы по школе в Аралтале. Эти объекты находятся на особом контроле и все должно быть сдано по графику, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Генеральный директор КПО б.в. Ренато МАРОЛЛИ заверил, что тот результат, который можно наблюдать сегодня, был достигнут благодаря взаимному сотрудничеству КПО б.в. и акимата области. - Наша главная задача на 2016 год заключается в своевременном переселении жителей сел Березовка и Бестау, мы работаем в этом направлении. Я надеюсь, что при следующем посещении в 2017 году мы увидим законченные объекты и жетелей этих домов, - заявил Ренато МАРОЛЛИ. Аким ЗКО также сообщил, что в ближайшие дни начнется ремонт участка дороги Аксай-Бурлин. - Как вы знаете, было очень много претензий по этому участку дороги. Всего будет отремонтировано 38 километров Население просило сделать этот ремонт. Мы в течение месяца проводили переговоры с учредителями КПО. Теперь переговоры окончены, хорошую поддержку нам оказало и министерство энергетики. Неделю назад работы начались. На следующей неделе этот участок будет полностью закрыт на ремонт. Работа будет идти с обеих сторон. 13 километров со стороны поселка Бурлин и параллельно со стороны Аксая, чтобы успеть ее сделать до осени, - пояснил глава региона. Кроме того, в скором времени в Бурлинском районе будет открыт детсад. Его строительство завершено, осталось лишь завезти мебель. photo1 photo2 photo3 photo4 photo6