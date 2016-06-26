Полицейский хотел оштрафовать даму за брошенный на землю окурок, при этом порвал куртку и разбил голову ее спутнику, сообщает "Актобе Таймс". Иллюстративное фото с сайта azh.kz Иллюстративное фото с сайта azh.kz Как стало известно, Полицейский пытался оштрафовать женщину за брошенный окурок. Однако, подойдя к паре, он случайно поскользнулся и порвал рукав куртки спутника курящей женщины. Мужчина тут же потребовал восстановить стоимость порванной вещи. 24-летний сержант вышел из себя, ударил мужчину головой по носу и трижды стукнул рукой в висок. Понимая, что переусердствовал, он вызвал наряд полиции и составил рапорт об оказании сопротивления. В 5:20 после случившегося мужчину, избитого сержантом выпустили из полиции, он пошел лечить побои в БСМП. В результате досудебного расследования рапорт полицейского по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» прекратили за отсутствием состава преступления. А на сержанта возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Обвиняемый загладил моральный вред и извинился перед потерпевшим еще во время следствия. Суд приговорил сержанта полиции к 5 годам лишения свободы условно и запретил на все время отбывания наказания посещать увеселительные заведения.