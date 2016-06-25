В этой группе пропагандировались ранние половые контакты, а также реклама интимных услуг, сообщает Otyrar.KZ. Иллюстративное фото с сайта www.babylife.com.ua Иллюстративное фото с сайта www.babylife.com.ua Прокуратурой Каратаусского района в ходе мониторинга социальной сети «Vkontakte» были выявлены 63 группы с явным содержанием материалов порнографического характера. В данных группах в подписчиках состоят 8.200.000 человек из них 31.247 несовершеннолетних детей из Казахстана и 2054 несовершеннолетних детей из г. Шымкента. Так, сообщество в социальной сети В Контакте долгое время существовала группа под названием «СЕКС», пропагандирующая сексуальные отношения, а также содержащая материалы порнографического характера среди молодого поколения. В группе состоит 700,000 участников из них 3700 несовершеннолетних детей Казахстана, с Шымкента — 229. - Учитывая, что материалы, размещенные на публичной странице «СЕКС» социальной сети «В Контакте» открыто пропагандируют ранние половые отношения, совершение половых контактов в извращенной форме, а также содержит рекламу интимных услуг, родителям несовершеннолетних детей необходимо повседневно отслеживать, интересоваться, в каких социальных сетях Интернета состоят их дети, с кем общаются, - говорится в сообщении прокуратуры. Сейчас эта группа заблокирована на территории Казахстана по требованию Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.