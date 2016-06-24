Врачи уверяют, что в городе увеличивается количество заболевших туберкулезом открытой формы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении по защите прав потребителей, сообщили, что это тревожный случай, так как люди с данным видом заболевания являются прямым источником распространения болезни. - Есть опасность заражения других людей инфекцией при кашле, чихании больных людей в общественных местах, при контакте их с другими людьми, даже по воздуху, - говорят специалисты управления по защите прав потребителей. По словам специалистов этой сферы, на сегодня число людей, больных туберкулезом открытой формы, увеличилось на 1 процент по сравнению с прошлым годом. С начала этого года 2 человека умерли от данного заболевания, показатель зарегистрированных с данным заболеванием среди детей до 14 лет снизился на 1,2 раза. Работники медицины предупреждают о необходимости ежегодного своевременного прохождения флюорографии.