Главная причина, на которую ссылаются стражи порядка, - предупреждение отравления от скороспелых арбузов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". arbuzi (1) Люди, которые привезли арбуз на грузовиках с Южного Казахстана жалуются на сложившуюся ситуацию, потому что выставка на продажу арбузов в районе центрального рынка строго запрещена. Главная причина – предупреждение ситуации отравления от скороспелых арбузов. В управлении по защите прав потребителей беспомощно разводят руками, так как не имеют права на проверку торговцев без поступления жалоб. Арбуз на сегодня продается по 100-150 тенге за килограмм. Множество жителей в это время опасаются покупать арбузы. В основном в наш регион арбузы завозят с южных областей. Есть сомнения, что они созрели не естественным путем, а при помощи различных химических добавок. - Если к нам не поступит жалоба, мы не можем взять пробу с арбузов. На проверку еще не выезжали. Пока берем пробы только с овощей. 40 из свыше 100 полученных проб оказались положительными, - исполняющий обязанности руководителя отдела управления по защите прав потребителей г.Уральска Гаухар Дуйсегалиева. Торговцы арбузами жалуются и сетуют на стражей порядка, что те не дают торговать продукцией и выгоняют с рынка. - Я привез с юга 40 тонн арбузов. Но не могу ими торговать. Сотрудники полиции не дают продавать их в районе рынка. Выгоняют, еще каждый день налагают штраф - 30 тысяч тенге. Я заплатил 500 тысяч тенге за аренду грузового транспорта, чтобы доставить арбузы в Уральск. С 6 утра нахожусь здесь. Они становятся не пригодными, - пожаловался предприниматель по имени Есбол. Повышенное количество нитратов, пестицидов в составе овощей и фруктов опасно для здоровья человека. Несмотря на это покупатели находятся. - У меня есть ресторан. Закупаю для него. 150 тенге за килограмм. Но найти сложно. Пока еще мало арбузов на рынке, - говорит Арман Нурымов. - Все покупают. Жалоб ни от кого не поступало. Арбузы привозят с Ташкента, - заявила покупатель Наталья Иванова. arbuzi (2) Фото Медета МЕДРЕСОВА