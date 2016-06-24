В госучреждениях выявлено 2 тысячи нарушений в сфере трудоустройства - прокуратура ЗКО
Данный вопрос обсудили сегодня, 24 июня, на коллегии в прокуратуре ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Прокурор Жаннур Ахметбек
Открывая заседания коллегии, прокурор области Сапарбек НУРПЕИСОВ отметил, что органами прокуратуры области выявлены многочисленные факты неуведомления работодателями центров занятости о наличии свободных рабочих мест и непринятии мер по их своевременному заполнению.
В специализированных центрах занятости отсутствуют реальные сведения о наличии вакантных должностей, в результате чего граждане, состоящие на учете в качестве безработных, лишаются возможности трудоустроиться. При этом зачастую работодатели необоснованно отказывают нуждающимся в трудоустройстве даже при наличии свободных рабочих мест, что способствует сохранению неоправданно высокого уровня безработицы.
В своем докладе начальник 1-го управления Жаннур АХМЕТБЕК отметил, что надзорным органом была проведена выборочная проверка госучреждений, которая выявила 1,9 тысячи фактов ненаправления сведений о свободных рабочих местах.
- По данным центра занятости, от субъектов частного предпринимательства за прошедший год им поступило всего 3500 заявок. При этом по направлению центра занятости было трудоустроено 1000 человек. В ЗКО зарегистрировано более 5000 частных компаний, свыше 30 тысяч ИП и около 4 тысяч крестьянских хозяйств и более 800 частных организаций и предприятий. Прокуратурой выборочно были проверены предприятия с участием государства. Было установлено, что АО "Жайыктеплоэнерго" не подало заявку о 140 свободных рабочих местах, АО "Батыс су арнасы" - 76, АО "ЗапКазРЭК" - 23, - сообщил Жаннур АХМЕТБЕК. - На сегодня по результатам проверки было вынесено 75 представлений об устранении нарушений, по которым 58 лиц привлечены к административной ответственности по ст. 98 КоАП РК и 44 по дисциплинарным.
По словам прокурора наибольшее количество нарушений выявлено в организациях образования и здравоохранения - 644 и 400 соответственно.
- ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» за полтора года в центры занятости не направлялись сведения по 139 свободным рабочим местам, из которых 105 работников приняты на работу без направления центра занятости, а 34 на момент проверки являлись вакантными. Аналогично "Аксайжылукуат" в разный период не направляли сведения по 111 рабочим местам. Также структурные подразделения Бурлинского районного акимата не сообщили о 150 вакантных местах. Имеют место и нарушения в отделе занятости Бурлинского района, ими не направлены сведения о 24 вакантных местах, - рассказал Жаннур АХМЕТБЕК.
Прокурор сообщил, что в области на учете как безработные состоят более 3 тысяч человек, из них 505 имеют высшее образование, более 1000 - среднеспециальные.
По его словам, проверенные организации пересмотрели свой подход к трудоустройству.
Также Жаннур АХМЕТБЕК предложил областному центру занятости регулярно проводить разъяснения по вакантным рабочим местам для работодателей, в том числе с привлечением СМИ, чтобы довести все это до частных организаций.
В свою очередь руководитель управления координации занятости и социальных программ Самат ХАНГЕРЕЕВ заявил, что их ведомство проводит оповещение работодателей в том числе и в электронном виде.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВА пояснила, что они согласны с нарушениями и в ближайшее время планируют провести обучение инспекторов отдела кадров.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
