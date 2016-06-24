Данный вопрос обсудили сегодня, 24 июня, на коллегии в прокуратуре ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Прокурор Жаннур Ахметбек Прокурор Жаннур Ахметбек Открывая заседания коллегии, прокурор области Сапарбек НУРПЕИСОВ отметил, что органами прокуратуры области выявлены многочисленные факты неуведомления работодателями центров занятости о наличии свободных рабочих мест и непринятии мер по их своевременному заполнению. В специализированных центрах занятости отсутствуют реальные сведения о наличии вакантных должностей, в результате чего граждане, состоящие на учете в качестве безработных, лишаются возможности трудоустроиться. При этом зачастую работодатели необоснованно отказывают нуждающимся в трудоустройстве даже при наличии свободных рабочих мест, что способствует сохранению неоправданно высокого уровня безработицы. В своем докладе начальник 1-го управления Жаннур АХМЕТБЕК отметил, что надзорным органом была проведена выборочная проверка госучреждений, которая выявила 1,9 тысячи фактов ненаправления сведений о свободных рабочих местах. - По данным центра занятости, от субъектов частного предпринимательства за прошедший год им поступило всего 3500 заявок. При этом по направлению центра занятости было трудоустроено 1000 человек. В ЗКО зарегистрировано более 5000 частных компаний, свыше 30 тысяч ИП и около 4 тысяч крестьянских хозяйств и более 800 частных организаций и предприятий. Прокуратурой выборочно были проверены предприятия с участием государства. Было установлено, что АО "Жайыктеплоэнерго" не подало заявку о 140 свободных рабочих местах, АО "Батыс су арнасы" - 76, АО "ЗапКазРЭК" - 23, - сообщил Жаннур АХМЕТБЕК. - На сегодня по результатам проверки было вынесено 75 представлений об устранении нарушений, по которым 58 лиц привлечены к административной ответственности по ст. 98 КоАП РК и 44 по дисциплинарным. По словам прокурора наибольшее количество нарушений выявлено в организациях образования и здравоохранения - 644 и 400 соответственно. - ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» за полтора года в центры занятости не направлялись сведения по 139 свободным рабочим местам, из которых 105 работников приняты на работу без направления центра занятости, а 34 на момент проверки являлись вакантными. Аналогично "Аксайжылукуат" в разный период не направляли сведения по 111 рабочим местам. Также структурные подразделения Бурлинского районного акимата не сообщили о 150 вакантных местах. Имеют место и нарушения в отделе занятости Бурлинского района, ими не направлены сведения о 24 вакантных местах, - рассказал Жаннур АХМЕТБЕК. Прокурор сообщил, что в области на учете как безработные состоят более 3 тысяч человек, из них 505 имеют высшее образование, более 1000 - среднеспециальные. По его словам, проверенные организации пересмотрели свой подход к трудоустройству. Также Жаннур АХМЕТБЕК предложил областному центру занятости регулярно проводить разъяснения по вакантным рабочим местам для работодателей, в том числе с привлечением СМИ, чтобы довести все это до частных организаций. В свою очередь руководитель управления координации занятости и социальных программ Самат ХАНГЕРЕЕВ заявил, что их ведомство проводит оповещение работодателей в том числе и в электронном виде. Заместитель руководителя управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВА пояснила, что они согласны с нарушениями и в ближайшее время планируют провести обучение инспекторов отдела кадров. Фото Медета МЕДРЕСОВА