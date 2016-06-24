Надзорным органом были выявлены многочисленные нарушения в медицинских организациях города и области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Прокурор Талгат ИДРИСОВ на коллегии в областной прокуратуре сообщил, что при проверке организаций здравоохранения
органами прокуратуры выявлены многочисленные нарушения законности, выразившиеся в ненадлежащем формировании потребностей лекарственных средств, незаконной реализации медпрепаратов, простаивании медоборудования, а также некачественном оказании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
- Проверкой установлено нарушение квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения. Например, в областном кардиоцентре медработники КАЗТУГАНОВ и МАХМУТОВА занимают должности заведующих отделениями кардиохирургии и ультразвуковой диагностики без наличия высшей или первой квалификационной категории. А врач-рентгенолог ГУСМАНОВ не имеет сертификата повышения квалификации. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности Таскалинской, Сырымской и Букейординской ЦРБ, - сообщил Талгат ИДРИСОВ.
Кроме того, прокурорская проверка установила, что Бурлинская ЦРБ ведет безлицензионную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а Областной кардиоцентр без наличия лицензии осуществляет меддеятельность под видом консультативной-диагностической помощи детскому населению кардиологии и медицинской психологии.
- Пути решения перечисленных проблем мы видим в полной ревизии организаций здравоохранения по обеспечению своевременной подготовки и переподготовки повышения квалификации медработников, а также на предмет разрешений на все виды оказываемых ими услуг, - заявил Талгат ИДРИСОВ.
По словам прокурора, из-за некомпетентности отдельных медработников граждане недополучают объем бесплатной медицинской помощи. К примеру, в Зеленовском районе 3 августа 2015 года на портале был зарегистрирован гражданин Чернухин с направлением в Областную больницу для лечения. Однако из-за того, что врач выписал направление без заключения эндокринолога, терапевта и кардиолога, больной впоследствии был снят с учета. А 22 июня в той же Зеленовской ЦРБ больному было отказано в предоставлении бесплатной медицинской помощи по причине отсутствия финансирования.
- Вопиющий факт проведения УЗИ беременных женщин на платной основе установлен в Бокейординской ЦРБ. На фоне огромного потока бюджетных средств, выделяемых на покупку лекарственных препаратов, в отдельных медучреждениях имеется их нехватка. Причиной тому является ненаджлежащая деятельность так называемых формулярных комиссий, создаваемых специально для создания формуляра и определения потребности в лекарственных средствах. К примеру, из-за нехватки препарата Цераксон, пациенты кардиоцентра вынуждены были приобретать его самостоятельно, причем стоит оно более 5 тысяч тенге. В Зеленовской ЦРБ также выявлена нехватка лекарственных средств, - поянил Талгат ИДРИСОВ.
В областном кардиоцентре также не обеспечивали пациентов бесплатными лекарствами. Выявлено 44 нарушения по 33 наименованиям. Подобного рода нарушения установлены в городских поликлиниках №4, 5, 6 и Областной детской больнице.
Также при проверке были зарегистрированы факты простаивания медоборудования. К примеру, в Бурлинской ЦРБ в связи с отсутствием специалиста простаивают два аппарата УЗИ-диагностики. В Жанибекской ЦРБ из-за отсутствия специалиста простаивает аппарат на проверку наличия в крови антител ВИЧ. Всего проверкой выявлено 9 единиц простаивающего оборудования стоимостью свыше 330 миллионов тенге. Аналогичные случаи зарегистрированы и в поликлинике №4.
Была затронута тема незаконного функционирования аптек при районных больницах. Такие аптеки установлены в Акжайыкском, Бурлинском, Зеленовском и Сырымском районах.
- Более того, проверка вскрыла хищение на сумму более 200 тысяч тенге путем реализации в Сырымской ЦРБ медикаментов, поступающих по гарантированному объему бесплатной медпомощи. Также в данной аптеке на реализацию были выставлены медицинские изделия - 1000 шприцов по 20 тенге, 480 лейкопластырей по 250 тенге, которые принадлежат главному бухгалтеру районной больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361 ч.1 по признакам превышения должностных полномочий. На сегодняшний день также выявлены нарушения приобретения препаратов по завышенным ценам на сумму более 400 тысяч тенге, - рассказал Талгат ИДРИСОВ.
По итогам проверки прокуратуры внесено 28 представлений об устранении нарушений законности, начаты досудебные расследования по двум уголовным делам.
После доклада Талгата ИДРИСОВА, прокурор области Сапарбек НУРПЕИСОВ поручил изучить вопрос соответствия занимаемой должности первого руководителя управления здравоохранения.
В свою очередь заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВА сообщила, что в отношении обеспечения лекарственных средств замечания со стороны прокуратуры они принимают.
- СК "Фармация" иногда по каким-то причинам задерживает поставку лекарств, руководители вынуждены самостоятельно осуществлять закуп. Они закупили по завышенным ценам, - объяснила Маншук АЙМУРЗИЕВА. - Мы чтобы сократить такие нарушения, хотим, сделать такую опцию - предельная цена. Потому что проследить за всеми мы не можем.
Также Маншук АЙМУРЗИЕВА уверила, что у Бурлинской ЦРБ есть есть лицензия на деятельность, связанную с оборотом наркотических, психотропных средств и прекурсоров. Замруководителя частично согласилась с нарушением по поводу простаивания оборудования, так как специалисты есть, просто некоторые из них находятся в отпуске либо в декрете. Из Жанибекской ЦРБ оборудование будет передано в другую медорганизацию.
- Руководителям медорганизаций будет разослано письмо по усилению контроля, с каждым руководителем будут разработаны мероприятия по недопущению законодательства в области ГОБМП с возложением ответственности на них и с персональной ответственностью за результаты работы, - сообщила Маншук АЙМУРЗИЕВА.
Прокурор области в заключении пояснил, что нужно устранить все нарушения, так как у них первоочередная задача - это здоровье человека.
Главный прокурор ЗКО Сапарбек Нурпеисов
Заместитель управления здравоохранения ЗКО Маншук Аймурзиева
Фото Медета МЕДРЕСОВА