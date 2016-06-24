Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам, завтра, 25 июня, мост в районе «Второй базы» будет закрыт. - Там будет производиться укладка горячей асфальтобетонной смеси. Мост будет закрыт до 29 июня. После того, как работы будут выполнены на мосту, также на ремонт будет закрыта автомобильная дорога по проспекту Евразия от «Второй базы» до улицы Петровского. Просим жителей Уральска отнестись с пониманием, - сообщил Ержан АУБАКИРОВ.