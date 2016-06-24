Иллюстративное фото с сайта poznai.by Отмечается, что Лондон и Шотландия высказались за сохранение членства, в то время, как противоположные результаты показал север Англии. Как известно, 23 июня в Великобритании прошел референдум о членстве страны в ЕС. Перед британцами в этот день стояла задача определить вектор развития своей страны на десятки лет вперед, ответив на вопрос: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?".