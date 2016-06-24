фото с сайта allkerch.com Как стало известно, 16-летний подросток утонул в 19.30. - В поисках участвовали 7 сотрудников оперативно-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - Тело подростка было найдено сегодня, 24 июня, в 7 часов утра. Спасатели настоятельно просят жителей области соблюдать правила безопасности при купании на реке, а взрослых - ни в коем случае не отпускать детей на водоем одних.