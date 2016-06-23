Градоначальников в образе героев произведения Джорджа Мартина представила блог-платформа Yvision. Аким Уральска Нариман Турегалиев в образе лорда Дредфорта Аким Уральска Нариман Турегалиев в образе лорда Дредфорта Акимы 10 городов Казахстана были представлены блог-платформой Yvision в образе героев знаменитого сериала "Игра престолов". Так, аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ представлен в образе лорда Дредфорта. Аким Алматы Бауыржан Байбек в образе брата Ночного Дозор, а вчера назначенный аким Астаны Асет Исекешев в образе хранителя Севера. Здесь же начато голосование на звание самого лучшего акима. Аким Алматы Бауыржан Байбек в образе брата Ночного Дозора Аким Алматы Бауыржан Байбек в образе брата Ночного Дозора Аким Астаны Асет Исекешев в образе правителя Севера Аким Астаны Асет Исекешев в образе правителя Севера Аким Актау Серикбай Трумов, глава дома Вестероса Аким Актау Серикбай Трумов, глава дома Вестероса Аким Актобе Бекбол Сагын, выходец из Браавоса Аким Актобе Бекбол Сагын, выходец из Браавоса Аким Караганды Нурлан Аубакиров, оруженосец Тириона Ланнистера Аким Караганды Нурлан Аубакиров, оруженосец Тириона Ланнистера Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, телохранитель Брана Старка Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, телохранитель Брана Старка Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов в образе верховного вождя одичалых Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов в образе верховного вождя одичалых Аким Семея Ермак Салимов в образе мастера над оружием. Аким Семея Ермак Салимов в образе мастера над оружием. Аким Кызылорды Налибаев Нурлыбек в образе разведчика Ночного Дозора Аким Кызылорды Налибаев Нурлыбек в образе разведчика Ночного Дозора