Такие данные приведены на официальном сайте управления здравоохранения ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Между тем, суммарный доход Камидоллы Ирменова за 2015 год составил 2 893 800 тенге. Заработная плата плата заместителей руководителя управления здравоохранения ЗКО Маншук Аймурзиевой и Акмарал Шуйнишевой составляет чуть меньше - 220 698 тенге. За 2015 суммарная зарплата каждой из них составил 2 672 895 тенге. Другой заместитель руководителя здравоохранения области Нуржамал Жумагулова получает 210 704 тенге в месяц. Также на официальном сайте управления здравоохранения имеется информация, что Камидолла ИРМЕНОВ в собственности имеет недвижимое имущество в виде частного дома. Напомним, на прошлой неделе стал известен размер заработной платы главы региона и его заместителей. Выяснилось, что в 2016 году заработная плата акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА составляет 742527 тенге. Его первый заместитель Арман УТЕГУЛОВ сейчас получает 554715 тенге. Одинаковые заработные платы у двух замов – Марата ТОКЖАНОВА и Бибигуль КОНЫСБАЕВОЙ – 518767 тенге. Меньше всего зарплата у Игоря СТЕКСОВА - всего 404079 тенге. 380515 тенге составляет заработная плата акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА.