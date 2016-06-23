В подрядной организации уверяют, что об этом дефекте они уже знали и устраняют его за с вой счет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». IMG_1973 Сегодня, 23 июня, на автомобильной дороге по улице Сарайшык на участке от проспекта Достык до улицы Жунисова рабочие срезали верхний слой асфальта по краям дороги. - Мы сделали это намеренно. В прошлом году мы заканчивали капитальный ремонт в холодную погоду, и все стыки были скрытые. В этом году они все «вышли». Мы, в принципе, этого ждали. Но не стелить асфальт не могли, поскольку дороги тогда не было бы. Поэтому сейчас, как только погода устоялась, мы сами за свой счет устраняем этот дефект. То же самое будем делать и на Чаганном мосту в поселок Деркул. Это нормальное явление. У нас есть пункт в договоре, что в течение двух лет мы несем гарантийные обязательства, - рассказал главный инженер филиала АО «АлматыинжСтрой» Идият Ильясов. Напомним, капитальный ремонт одной из центральных улиц Уральска – Сарайшык завершился 10 октября 2015 года. Средства на капремонт 2,5 километра автодороги от улицы Даумова до улицы Петровского выделила компания КПО б.в. Сумма проект - чуть больше трехсот миллионов тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА