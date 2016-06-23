Еще пятерых работников предприятия для профилактики положили в больницу, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на директора ТОО «Батыс су арнасы» Есенжана ШУНАЕВА. trup kanalizaciya (2) Как сообщил Есенжан ШУНАЕВ, сегодня, 23 июня тело слесаря-ремонтника Наримана ЕСМУХАНОВА отправили на родину – в село Тайпак Акжайыкского района ЗКО. Его похоронят завтра, 24 июня. Второй погибший – Серик САУМЕНОВ также будет похоронен завтра в Уральске. Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вчера, 22 июня, в гастроэнтерологическое отделение областной клинической больницы были госпитализированы пять работников «Батыс су арнасы» с подозрением на отравление сероводородом. - Состояние стабильное. Их жизни ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе. - Мы их сами положили на три дня для обследования. Это те рабочие, которые в момент трагедии находились внутри станции, среди них тот самый рабочий, который прыгнул в колодец, чтобы помочь коллегам, - говорит Есенжан ШУНАЕВ. Напомним, 22 июня, в 11.15 в колодец канализационной насосной станции 18А упали двое рабочих. Третий прыгнул в колодец, но спасти коллег не смог. Как стало известно, погибли старший мастер Серик САУМЕНОВ 1967 года рождения и слесарь-ремонтник Нариман ЕСМУХАНОВ 1975 года рождения. Они вели работу по очистке канализации.