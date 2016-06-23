Судья Уральского городского суда Гульнара ГИМАДУТДИНОВА приговорила виновного в смерти женщины Ерлана УМИРЗАХОВА к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor ubistvo zhenzhini (1) Как стало известно из материалов дела, 13 апреля потерпевшая Лариса ТОКАРЕВА выгуливала собаку на улице. Животное бросилось на обвиняемого УМИРЗАХОВА и повредило ему одежду. Токарева пригласила молодого человека к себе домой, чтобы почистить его одежду. - Затем в квартире потерпевшей в ходе распития спиртных напитков между ТОКАРЕВОЙ и УМИРЗАХОВЫМ произошла ссора и он нанес ей тупую травму живота, у нее произошел разрыв внутренних органов. Также у нее были обнаружены колото-резаные раны. Однако смерть наступила именно из-за травмы живота, - пояснила судья ГИМАДУТДИНОВА. Уральский городской суд под председательством судьи Гульнары ГИМАДУТДИНОВОЙ признал УМИРЗАХОВА виновным в совершении преступления по ст. 106 ч.1 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" и по ст. 188 ч.2 "Кража". УМИРЗАХОВУ было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, подсудимый должен выплатить потерпевшей стороне 325 тысяч тенге в качестве материального ущерба и 1,5 миллиона тенге в качестве морального ущерба. Стоит отметить, что у подсудимого имелась судимость, однако она уже полностью погашена. Также судья вынесла частное постановление в адрес ДВД ЗКО о грубейших нарушениях норм уголовно-процессуального права, допущенных в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток. Напомним, 13 апреля, Ларису Токареву со множеством ножевых ранений обнаружил муж в собственной квартире. 14 апреля от полученных травм женщина скончалась в реанимации Областной клинической больнице. В тот же день был задержан подозреваемый в смерти 24-летний мужчина, который дал признательные показания. prigovor ubistvo zhenzhini (2) prigovor ubistvo zhenzhini (3) prigovor ubistvo zhenzhini (4) prigovor ubistvo zhenzhini (5)   Фото Медета МЕДРЕСОВА