Жители поселка Подстепное Теректинского района ЗКО направили письменную претензию акиму области о том, что в нескольких метрах от их домов строят две заправочные станции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zapravka podstepnoe (4) По словам жительницы поселка Подстепное Акзилы УРАЗОВОЙ, строительство АЗС напротив их дома началось три недели назад, однако в нескольких метрах далее строится еще и АГСЗ. - По стандарту расстояние от жилых домов до заправок должно составлять не менее 50 метров, а у нас всего 22 метра. Мы вчера специально измерили расстояние рулеткой. Причем еще три метра от забора должен быть полисадник. Итого от заправки до нас остается 19 метров. Никаких подписей о нашем согласии никто не собирал, почему начато строительство здесь - непонятно. Они вырубили все деревья, хотя сейчас идет озеленение поселка. Мы вынуждены дышать пылью. Даже окна не можем открыть из-за строительства, - жалуется женщина. - А на днях, сидя дома, я почувствовала какую-то вибрацию, подумала, что стиральная машинка сломалась. Оказалось, что это виброкаток утрамбовывает землю, и от этого у нас дома все дрожит. В холодильнике продукты подпрыгивают просто. Также женщина рассказала, что недалеко от них строится еще одна газозаправочная станция в 100 метрах от жилых домов. - Там, где строится АГЗС, расстояние по закону соблюдено, и они пообещали сделать нам дорогу. Но мы не просим из класть асфальт, пусть хотя бы щебень положат, чтоб убрать ту грязь, появившуюся из-за большого количества большегрузов, которые ездят на стройку, - пояснила Акзила УРАЗОВА. - Кроме того, у нас на прошлой неделе было собрание с местным акимом и представителями стройки, которые не хотят слышать доводы жильцов нашего ПДП-3/3. А если будет взрыв на заправочной станции, мы просто взлетим на воздух. Единственное наше требование - это отодвинуть строительство на то расстояние, которое положено по закону. Между тем, жители ПДП-3/3 поселка Подстепное уже направили письмо акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ и прокурору области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Как рассказал аким Подстепнинского сельского округа Сержан МАДИЕВ, владельцы строющейся АГЗС взяли на себя обязательство по облагораживанию территории вокруг заправочной станции. - На общественных слушаниях владелец АГЗС сказал, что построит дорогу и тротуар около домов, где стоит заправка. К тому же мы его убедили подвинуть стройку на 30 метров от жилых домов, теперь расстояние составляет 100 метров. А вот хозяин "Гранд Оил", который строит заправку очень близко к домам, пока ответа не дал, но мы будем вести с ним переговоры и дальше. К тому же расстояние, которое прописано в законе, рассчитывется от места слива топлива до жилых домов, а не от границы стройки. Но я в любом случае принимаю позицию населения и аким Теректинского района завтра, 24 июня, приедет и сам лично будет разговаривать с владельцем "Гранд Оил", - заявил Сержан МАДИЕВ. Сержан МАДИЕВ также отметил, что это всего лишь временные неудобства и строительство нового бизнеса это открытие новых рабочих мест, куда смогут устроиться сельчане. zapravka podstepnoe (2) zapravka podstepnoe (3) zapravka podstepnoe (7) Акзила УРАЗОВА zapravka podstepnoe (5) zapravka podstepnoe (6) zapravka podstepnoe (8) zapravka podstepnoe (9) zapravka podstepnoe (10) zapravka podstepnoe (1) HQrsoI4LcZ0   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА