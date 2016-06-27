Также в связи с запуском нового биллинга меняется порядок предоставления некоторых услуг. Обо всех изменениях компания «Кселл» подробно информирует абонентов Kcell на следующих страницах сайта www.kcell.kz: https://www.kcell.kz/ru/news/3211/400 - для частных клиентов Kcell; https://www.kcell.kz/ru/news/3212/400 - для корпоративных клиентов Kcell

В связи с переходом на новую биллинговую платформу меняется ряд условий для абонентов Kcell. Дело в том, что биллинговая платформа, на которой до 1 июля 2016 года обслуживаются абоненты Kcell с авансовым методом расчета, допускала образование задолженности перед оператором, так как на момент окончания средств на лицевом счете абонент мог продолжать разговор или пользоваться мобильным Интернетом. Применение новой биллинговой системы не позволит оператору уводить абонентов Kcell в минус, за исключением услуги международного роуминга, поскольку не все операторы-партнеры по данной услуге используют систему учета соединений в режиме реального времени*. Абонентам с авансовым порядком расчетов оказание услуг сотовой связи будет предоставляться только в пределах доступных денежных средств на балансе. Для абонентов с кредитным порядком расчетов (частные и корпоративные клиенты) - до исчерпания кредитного лимита, за исключением случаев, установленных п.43 Правил оказания услуг сотовой связи. Также для абонентов Kcell с кредитным порядком расчетов кредитный лимит теперь будет возобновляемым. То есть независимо от того, освоен абонентом кредитный лимит или нет до 1 числа следующего месяца, с началом нового месяца ему будет доступна полная сумма его кредитного лимита. Еще одно изменение касается порядка списания абонентской платы. У абонентов с авансовым порядком расчетов при подключении к тарифному плану абонентская плата будет списываться только за количество дней, оставшихся до конца календарного месяца, включая день подключения, и затем каждое первое число месяца в полном объеме только при наличии достаточной суммы на балансе. Например, абонент пополняет баланс на 2000 тенге и 10 июля подключается к тарифному плану с абонентской платой 2000 тенге. Сумма к списанию составит 1419 тенге за 22 дня, оставшихся до конца месяца, исходя из следующего расчета: 2000тг/31 день*22 дня. При этом объем услуг, который должен быть предоставлен по условиям выбранного тарифного плана, будет начислен полностью до конца текущего месяца. Таким образом, на 1 июля у абонента остается на счету 581 тенге (2000 тенге минус 1419 тенге). Для того чтобы возобновить получение всего объема услуг по выбранному тарифному плану, ему необходимо пополнить баланс на сумму 1419 тенге, чтобы довести свой баланс до 2000 тенге. Когда абонентская плата будет списана полностью, услуги по данному тарифному плану будут доступны абоненту в полном объеме до 1 числа следующего месяца. Если абонент 1-го числа наступившего месяца не пополняет баланс, то списание за использование услуг мобильной связи будет происходить из оставшейся суммы, те есть из 581 тенге, но по тарифам, предусмотренным для не списания абонентской платы. Например, из 581 тенге, которые остались на счету абонента на 1-ое число нового месяца, он к 15 числу потратил 500 тенге. Остаток на его балансе составляет 81 тенге. В этом случае для возобновления получения всего объема услуг по выбранному ранее тарифному плану абоненту необходимо пополнить баланс на сумму 1919 тенге (2000 тенге минус 81 тенге), чтобы довести баланс до 2000 тенге. При этом со счета абонента будет списана сумма, пропорциональная оставшимся до конца месяца дням, а оставшийся баланс перейдет на следующий месяц. Аналогичные условия будут применяться и для абонентов с кредитным лимитом, только абонентская плата будет списываться при наличии достаточного кредитного лимита. Такой подход, главным образом, применяется в обслуживании корпоративных клиентов.*Во избежание возможных последующих переплат оператор обязательно информирует абонентов об отсутствии у роуминг–партнера системы, позволяющей отслеживать продолжительность соединений в режиме реального времени, при въезде абонента в страну такого роуминг-партнера.