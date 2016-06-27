Заявки и обращения от инвалидов с предпринимательской инициативой и желающих открыть собственное дело принимаются филиалом Фонда «Даму» на постоянной основе. Все заявки регистрируются на сайте программы «Даму-Көмек» www.damu-komek.kz

- Программа «Даму-Көмек» является одним из эффективных инструментов нефинансовой поддержки действующим и потенциальным предпринимателям с ограниченными возможностями, - говорит менеджер по программам повышения компетенции регионального филиала «Даму» по ЗКО Асель АРНОЛЬД. - Фонд «Даму» в рамках данной программы не предоставляет финансирование, а выступает как связующее звено между действующими и начинающими предпринимателями с ограниченными возможностями, и организациями, частными лицами, обладающими реальными возможностями для решения проблем инвалидов, проявляющих предпринимательскую инициативу. С тех пор как стартовала программа «Даму-Комек», на нашем сайте было размещено 127 заявок, из них 83 реализованы в жизнь. На очередной встрече предприниматели города смогли помочь двум людям с инвалидностью – Улмекен РАХИМОВОЙ была вручена швейная машинка, а Айбеку РАХИМБАЕВУ - парикмахерские инструменты. - Улмекен является инвалидом 2 группы с детства, - говорит родственница девушки. – Она имеет большой опыт по пошиву национальных костюмов и давно хотела иметь возможность шить на дому, но для этого нужна качественная швейная машинка. Я много раз слышала о том, что фонд «Даму» помогает таким особенным людям, поэтому мы обратились сюда и нам помогли, за что хотим сказать большое спасибо спонсорам - руководителю ТОО «Тренинговый центр «Бастау» Розе БУРКОВСКОЙ и коллективу фонда «Даму». Спонсором для Айбека РАХИМБАЕВА выступила директор ИП «Inkor-Uralsk» Оксана ТОМНИКОВА. - Мой зять Айбек является инвалидом по слуху с детства, - поясняет родственница второго предпринимателя Сауле. - В свое время успешно закончил Алматинский колледж сервиса по специальности «Парикмахерское искусство». Там же он познакомился с моей дочерью Диной, создали семью и переехали в Уральск. Сейчас работает не по специальности. Однако навыков не теряет, к нему обращаются соседи и друзья. Давно хочет начать свое дело, но для того чтобы стричь, нужны профессиональные инструменты, которые стоят недешево. Большое спасибо за то, что нашлись добрые люди и помогли, низкий вам поклон.На правах рекламы.