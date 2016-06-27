С приходом в наш мир современных технологий медицина шагнула далеко вперед, и то, что когда-то было фантастикой, стало реальностью.
Раньше заглянуть внутрь человеческого тела без хирургического вмешательства посчитали бы выдумкой, но современные методы диагностики и лечения, такие как эндоскопия, полностью изменили отношение к здоровью. Заведующий эндоскопическим отделением клиники «Sofie Med» г.Актау Олег КОЙАВА и его ученик - врач-эндоскопист Роллан ЕЛЕУСИНОВ рассказали нам об эффективности и значимости данного метода.
Как пояснили специалисты клиники «Sofie Med», выбор именно этого направления медицинской деятельности был сделан не случайно – по статистическим данным Мангистауская область является одним из лидеров по онкологическим заболеваниям пищевода, легких, желудка и кишечника.
– Олег Гивиевич расскажите, пожалуйста, о деятельности эндоскопического отделения клиники «Sofie Med».
- Наше отделение – одно из немногих в городе и стране, где все эндоскопические исследования и операции проводятся на цифровом оборудовании. Это обеспечивает детальный осмотр, выявляет мельчайшие изменения и определяет динамику заболеваний. В своих исследованиях мы используем цифровую технику нового поколения, которая позволяет выявить раковые образования размером от 1 мм. Кроме того, в отделении есть возможность не только выявить такие образования, но и удалить их малоинвазивным методом, то есть без разрезов. Помимо диагностических процедур, мы выполняем весь перечень экстренных и плановых эндоскопических операций - от полипэктомии до эндоскопических операций на желчных и панкреатических протоках, - отвечает заведующий эндоскопическим отделением Олег КОЙАВА.
- Мы всегда очень внимательно относимся к созданию комфортных условий для своих пациентов. Приходя на прием к врачу, человек уже внутренне очень напряжен, поэтому мы всячески стараемся показать ему, что поход к врачу – это не так страшно, как кажется. Ведется компьютерная база данных, благодаря которой врачи имеют возможность на протяжении долгого времени наблюдать пациентов, объективно подмечая все минимальные изменения в динамике. Вопрос раннего диагностирования и распознавания болезни стоит под №1 на ежедневной повестке дня, ведь, как говорил классик медицины, болезнь легче предупредить, чем лечить. А лечение запущенных заболеваний - это всегда дорого и зачастую опасно, - продолжил объяснять врач-эндоскопист Роллан ЕЛЕУСИНОВ
.
- Что представляет из себя эндоскопия?
- Мы работаем по четырем направлениям: гастроскопия – осмотр пищевода и желудка, бронхоскопия – обследование бронхов и трахеи, колоноскопия – диагностика заболеваний толстого кишечника, а также ректоскопия – выявление патологий прямой кишки, - отвечает Олег КОЙАВА.
- Все исследования могут дополняться проведением биопсии, хромоскопии и исследованиями на Helicobacter pylory - бактерию, вызывающую воспалительные процессы в желудке и двенадцатиперстной кишке, именно она влияет на развитие язвенной болезни, - сказал врач-эндоскопист.
- Ранее Вы говорили о проведении малоинвазивных операций. Расскажите об этом поподробнее?
- Малоинвазивные операции осуществляются без разрезов при помощи лапароскопических инструментов и являются менее травматичными для пациента, - продолжает рассказывать Роллан ЕЛЕУСИНОВ. - Они позволяют значительно сократить срок госпитализации и период реабилитации, уменьшить стоимость лечения. По сравнению с традиционными операционными вмешательствами, при помощи малоинвазивной хирургии мы можем остановить все виды кровотечений желудочно-кишечного тракта, без разреза удалить камень из желчных протоков. Никаких осложнений и уже через пару дней пациента выписывают домой. Раньше при многих заболеваниях нам приходилось делать большие операции, которые нередко в последующем могли привести к инвалидности. Теперь мы можем обходиться без них и обезопасить наших пациентов. Что крайне важно, процедуры проходят безболезненно.
- Олег Гивиевич, как часто Вы уже прибегали к данному методу лечения в Актау?
- В условиях нашей клиники впервые на территории Мангистауской области и всего западного региона Казахстана мы провели много эндоскопических малоинвазивных операций. К примеру, лигирование вен пищевода - такой вид малоинвазивного вмешательства, при котором перевязывают варикозные расширенные вены пищевода без разреза (эта патология встречается при циррозе печени и гепатите). Чрескожная эндоскопическая гастростомия (ЧЭГ) назначается всем тяжелым пациентам, находящимся в коматозном состоянии или онкологическим больным. Теперь в Актау при помощи стентирования мы удаляем доброкачественные опухоли слизистой желудка и кишечника. Этот метод не только помогает избавиться от болезненных ощущений, но и предупредить появление рака. Вот так - без шрамов и надрезов - мы удаляем опухоли, - отвечает Олег КОЙАВА.
- Помимо современного оборудования, что еще важно учитывать при работе эндоскопического отделения?
- Вы знаете, в любом деле технические ресурсы – это всего лишь часть успеха. Главное – это все-таки специалисты, люди, которые знают и любят свое дело, - отвечает Олег КОЙАВА. - В своей работе наши сотрудники отделения ориентируются на международные стандарты диагностики и лечения заболеваний. Также важным фактом является то, что в отделении осуществляются круглосуточные дежурства, выполняются экстренные вмешательства, то есть наши специалисты всегда «под рукой». Персонал отделения постоянно проходит курсы повышения квалификации, мы не стоим на месте. Большое внимание уделяется обработке оборудования и помещений, в которых проводятся исследования. Также не стоит забывать про личную ответственность пациента. Это значит, что больной должен неукоснительно выполнять все предписания и назначения, а также находиться под контролем врачей столько, сколько того требуют медицинские показания. Нужно понимать, что пациент и его врач идут вместе «в одной упряжке», и результат лечения будет зависеть от их совместной работы.
- Отдельно добавлю, что наше оборудование проходит все стадии обработки, начиная с очистки и заканчивая дезинфекцией высокого уровня, - говорит Роллан ЕЛЕУСИНОВ. - Эндоскопический инструментарий стерилизуется и содержится в специальных стерильных условиях. Для обработки аппаратов и инструментов также используется японское оборудование и самые современные растворы, не вызывающие аллергических реакций и уничтожающие все известные болезнетворные вирусы, бактерии и паразиты. Более того, само отделение спланировано с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.
- При случае пациент может забрать результаты обследований с собой или же они навсегда остаются в архивах клиники?
- Для пациентов, желающих показать результаты обследований своему лечащему врачу, мы можем записать всю необходимую информацию на цифровые носители. Это позволит, с одной стороны, врачу получить полноценную картину состояния своего пациента, с другой – оценить динамику изменений, грамотно корректировать лечебный процесс, - ответил Олег КОЙАВА.
