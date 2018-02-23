Жители Уральска могут получить бесплатную помощь медиаторов

1 марта медиаторы проводят день открытых дверей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Юридическую консультацию на бесплатной основе горожане смогут получить в ЦОНе №2 по улице Чагано-Набрежная или в здании "Дома дружбы" в микрорайоне Астана. - В рамках Дня благодарности профессиональные медиаторы решили помочь жителям города и поэтому 1 марта с 10.00 до 18.00 консультации будут оказываться бесплатно, - пояснил медиатор Дулат ЖАРЫЛГАСОВ.