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Социум

Жители Уральска пожаловались на периодическое отключение электроэнергии

Электричество отключается на улицах Лесозащитной и Абдирова в районе Ремзавода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На протяжении нескольких дней жители улиц Лесозащитная и Абдирова периодически остаются без электроснабжения. По их словам, электричество отключается вне зависимости от времени суток и дня недели. – Об отключении нас никто не предупреждает. Мы не можем включить стиральную машинку, потому что не знаем, когда отключат электричество. Телефоны зарядить не успеваем. Кроме этого, временами наблюдаются скачки напряжения. Мы опасаемся, что может
Арайлым Усербаева
Жители Уральска пожаловались на периодическое отключение электроэнергии
Электричество отключается на улицах Лесозащитной и Абдирова в районе Ремзавода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" На протяжении нескольких дней жители улиц Лесозащитная и Абдирова периодически остаются без электроснабжения. По их словам, электричество отключается вне зависимости от времени суток и дня недели. – Об отключении нас никто не предупреждает. Мы не можем включить стиральную машинку, потому что не знаем, когда отключат электричество. Телефоны зарядить не успеваем. Кроме этого, временами наблюдаются скачки напряжения. Мы опасаемся, что может сгореть вся техника. Никакого графика у них нет, иногда бывает сутками сидим без электричества. Вчера мы весь день и всю ночь сидели без света, а включили его в 6.00. Никакой логики нет, складывается такое впечатление, что нам просто забыли подключить электроэнергию. Мы понимаем, что рабочие меняют столбы, линии. Но ведь должен быть определенный график работы, чтобы мы по нему могли ориентироваться и делать свои какие-то бытовые дела, - говорит жительница дома по улице Лесозащитная Вера. В АО "ЗапКазРЭК" сообщили, что в нескольких районах города ведутся работы по замене линий электропередач. – Мы меняем старые линии на новые, более современные, которые устойчивы к воздействиям окружающей среды и к высокой влажности. По улицам Лесозащитная и Абдирова ведется аналогичная работа, которая была начата 11 ноября и продлится, предположительно, до конца следующей недели. Там работает подрядная компания, и мы постараемся закончить работу раньше намеченного срока. Отключение от электроснабжения производится ежедневно с 10.00 до 18.00. После 18.00 электричество есть у всех. Просим жителей отнестись с пониманием, - сообщил главный инженер АО "ЗапКазРЭК" Рустем Мейрамов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
электричество Работа отключение

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