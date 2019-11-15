Жители Уральска пожаловались на периодическое отключение электроэнергии

Электричество отключается на улицах Лесозащитной и Абдирова в районе Ремзавода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На протяжении нескольких дней жители улиц Лесозащитная и Абдирова периодически остаются без электроснабжения. По их словам, электричество отключается вне зависимости от времени суток и дня недели. – Об отключении нас никто не предупреждает. Мы не можем включить стиральную машинку, потому что не знаем, когда отключат электричество. Телефоны зарядить не успеваем. Кроме этого, временами наблюдаются скачки напряжения. Мы опасаемся, что может