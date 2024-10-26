Спрос на российский рубль остается высоким в Атырауской области и ЗКО — Нацбанк

Согласно информации Национального банка Казахстана, в сентябре казахстанцы сдали в обменные пункты рубли на 239,3 млн тенге больше, чем приобрели. Высокий спрос на российскую валюту сохраняется в регионах, граничящих с Россией – Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Согласно информации Национального банка Казахстана, в сентябре казахстанцы сдали в обменные пункты рубли на 239,3 млн тенге больше, чем приобрели. Высокий спрос на российскую валюту сохраняется в регионах, граничащих с Россией – Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

В Астане жители наиболее активно избавлялись от российской валюты, передав в обменные пункты сумму в 7 млрд 156,4 млн тенге. Спрос на рубль также снизился в Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях. В то же время в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях продолжается активная покупка рублей.

Тем временем, чистый спрос на наличные доллары значительно вырос. В сентябре обменные пункты продали на 169,6 млрд тг больше американской валюты, чем купили.

В сравнении с августом нетто-продажи увеличились на 53,3%, достигнув максимума за последние восемь месяцев. Интерес к доллару возрос на фоне незначительного укрепления тенге в начале осени. По итогам сентября курс американской валюты снизился на 0,1%, до 481,19 тенге, что произошло впервые за пять месяцев.

Шымкент остаётся главным нетто-покупателем наличных долларов на протяжении пяти месяцев подряд. В сентябре он обеспечил 31% чистого спроса (52,1 млрд тг), тогда как доля Алматы составила 27% (46,5 млрд тг).

Напомним, в сентябре курс тенге укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 210 до 222 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов США. Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за сентябрь составили 945 миллионов долларов.

Кроме того, в целях увеличения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ до 40% Нацбанк в сентябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов или порядка 11% от общего объема рынка.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов.