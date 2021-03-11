Жители ЗКО могут оплатить налоги с помощью электронного кошелька

С 2020 года запущено мобильное приложение «Электронный налоговый кошелек E-salyq-Azamat». Его можно скачать в App Store или Play Market бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента госдоходов ЗКО Бауыржан Кайдаров рассказал, что сервис позволяет гражданам узнать предстоящую сумму налога до наступления срока его оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. То есть теперь налогоплательщику не нужно идти в банк, стоять в очереди, оплачивать комиссию банка, выбирать из множества рекви