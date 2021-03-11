Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители ЗКО могут оплатить налоги с помощью электронного кошелька

С 2020 года запущено мобильное приложение «Электронный налоговый кошелек E-salyq-Azamat». Его можно скачать в App Store или Play Market бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента госдоходов ЗКО Бауыржан Кайдаров рассказал, что сервис позволяет гражданам узнать предстоящую сумму налога до наступления срока его оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. То есть теперь налогоплательщику не нужно идти в банк, стоять в очереди, оплачивать комиссию банка, выбирать из множества рекви
Дана Рахметова
Жители ЗКО могут оплатить налоги с помощью электронного кошелька
С 2020 года запущено мобильное приложение «Электронный налоговый кошелек E-salyq-Azamat». Его можно скачать в App Store или Play Market бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19
Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19
Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента госдоходов ЗКО Бауыржан Кайдаров рассказал, что сервис позволяет гражданам узнать предстоящую сумму налога до наступления срока его оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам. То есть теперь налогоплательщику не нужно идти в банк, стоять в очереди, оплачивать комиссию банка, выбирать из множества реквизитов и кодов для оплаты налога. - В Налоговом кошельке можно производить онлайн пополнение, автозачет и просмотр по имеющимся объектам налогообложения на имущество, земле и транспортному средству. Реализована возможность направить электронные заявки в уполномоченные государственные органы на корректировку данных по объектам налогообложения, тем самым мы оберегаем налогоплательщиков от хождения по лишним инстанциям, - пояснил Бауыржан Кайдаров. Главное меню приложения содержит ряд электронных сервисов: - Оплата ЕСП (проведена интеграция с МТСЗН и АО «Казпочта»); - Онлайн бронирование электронной очереди (бронирование очереди без посещения ОГД); - Поиск налогоплательщиков (проверка наличия налогового учета); - Поиск неблагонадежных налогоплательщиков (проверка статуса лжепредприятия, также чья регистрация признана не действительной для оценки рисков при составлении гражданско-правовых договоров); - Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП (проверка будущих платежей по налогам); - Сервис о задолженности по налоговым и социальным платежам (проверка задолженности с одновременной возможностью оплаты задолженности); - Сведения о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности и об отзыве налоговой отчетности; - Калькулятор (расчет налогов на транспорт и ИПН, пени); - Справочники (реестры субъектов бизнеса, справочники МЗП, МРП, ОГД, интегрированы с ИС КГД с оперативной их актуализацией); - Налоговый календарь (сроки представления деклараций, сроки уплаты налогов); - Электронная книга жалоб. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
налоги оплата

Читайте также

Новости партнёров