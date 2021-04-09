Жители ЗКО могут пожаловаться на плохой Интернет в специальную службу

За плохое качество Интернета операторам связи грозит штраф, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 9 апреля, заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов вместе с сотрудниками антикоррупционной службы проверил качество связи и Интернета в селе Щапово района Байтерек. По его словам, ежегодно со стороны государства выделяются огромные деньги на проведение качественной сотовой связи и сети Интернет в населенных пунктах, операторы сотовых сетей отчитываются о проделанной работе. – Правительств