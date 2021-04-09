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Социум

Жители ЗКО могут пожаловаться на плохой Интернет в специальную службу

За плохое качество Интернета операторам связи грозит штраф, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 9 апреля, заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов вместе с сотрудниками антикоррупционной службы проверил качество связи и Интернета в селе Щапово района Байтерек. По его словам, ежегодно со стороны государства выделяются огромные деньги на проведение качественной сотовой связи и сети Интернет в населенных пунктах, операторы сотовых сетей отчитываются о проделанной работе. – Правительств
Арайлым Усербаева
Жители ЗКО могут пожаловаться на плохой Интернет в специальную службу
За плохое качество Интернета операторам связи грозит штраф, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители ЗКО могут пожаловаться на плохой интернет в специальную службу
Жители ЗКО могут пожаловаться на плохой интернет в специальную службу
Сегодня, 9 апреля, заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов вместе с сотрудниками антикоррупционной службы проверил качество связи и Интернета в селе Щапово района Байтерек. По его словам, ежегодно со стороны государства выделяются огромные деньги на проведение качественной сотовой связи и сети Интернет в населенных пунктах, операторы сотовых сетей отчитываются о проделанной работе. – Правительство разработало ряд проектов, один из которых "250+", который реализуется по всей стране. В населенных пунктах, где проживают более 250 человек, должен работать 2G, 3G и 4G. Здесь проживают более тысячи человек, и населенный пункт подпадает под эти критерии. Если в селе плохой интернет, то жители могут пожаловаться в специальную службу. Мы сегодня приехали, чтобы узнать, как обстоят у вас дела с Интернетом и помочь вам, - отметил Рафаэль Гасанов. Как выяснилось, в поселке качество Интернета оставляет желать лучшего. Сельчане пожаловались не только на плохое соединение со всемирной паутиной, но и на качество сотовой связи, заявив, что порой не могут дозвониться до кого-либо. – В селе Интернет очень низкого качества, порой мы не можем даже войти в WhatsApp, особенно по вечерам, когда нагрузка большая. У меня мама пожилая, живет на другом конце поселка, иногда даже не могу до нее дозвониться, - говорит жительница села Галина Горшкова. В Щапово проживают более тысячи человек. Аким села Биржан Нурбайыров подтвердил наличие проблемы и сказал, что неоднократно жаловался операторам. – 26 марта из-за погодных условий отключилось электричество, буквально на 20 минут. Мы устранили неполадки, но на утро в селе не было ни связи, ни Интернета. Позвонили оператором, они дистанционно наладили, на пятый день появился Интернет и такая история повторяется частенько. Мы думаем вообще подать иск на них. Платим большие деньги, а услугами пользуемся не в полном объеме. Был пожар в селе, а мы не могли дозвониться друг до друга, - пожаловался Биржан Нурбайыров. К слову, в области работает специальная межрегиональная инспекция связи, которая создана при комитете телекоммуникаций министерства цифрового развития по ЗКО. – Согласно закону "О связи", оператор обязан предоставлять качественные услуги связи. В противном случае пользователь услугами связи может обратиться к нам с жалобой через eGov либо прийти к нам и написать заявление. Мы находимся по адресу: проспект Н.Назарбаева, 186, телефон: 50-38-77. Мы примем обращение, откроем проверку, выедем на место со специальной лабораторией, измерим, у нас есть сертифицированный прибор - анализатор спектра по качеству услуг связи, составим административный протокол и вынесем предписание об устранение нарушений, - рассказал и.о. руководителя инспекции Айбар Султашев. Кстати, за плохое качество Интернета и сотовой связи оператором грозит солидный штраф, за первое нарушение штраф в размере 100 МРП, если история повторяется, то уже 200 МРП. За 2020 год проведено семь проверок.
Жители ЗКО могут пожаловаться на плохой интернет в специальную службу
Жители ЗКО могут пожаловаться на плохой интернет в специальную службу
Жители ЗКО могут пожаловаться на плохой интернет в специальную службу
Жители ЗКО могут пожаловаться на плохой интернет в специальную службу
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Интернет качество сеть

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