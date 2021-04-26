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Социум COVID-19

Жители ЗКО могут выбрать, какой вакциной прививаться от COVID-19

В область прибыла первая партия казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции QazCovid-in (QAZVAC), сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, первая партия казахстанской вакцины QAZVAC в количестве двух тысяч доз прибыла в ЗКО вечером 25 апреля. Вакцина будет распределена по прививочным пунктам. – Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в феврале этого года. На сегодняшний день в области первый компонент российской вакцины "Спутник V" получили порядка 25 тысяч человек, второй компонент - более пяти тысяч человек. Им
Арайлым Усербаева
Жители ЗКО могут выбрать, какой вакциной прививаться от COVID-19
В область прибыла первая партия казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции QazCovid-in (QAZVAC), сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители ЗКО могут сами выбрать какой вакциной прививаться
Жители ЗКО могут сами выбрать какой вакциной прививаться
По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, первая партия казахстанской вакцины QAZVAC в количестве двух тысяч доз прибыла в ЗКО вечером 25 апреля. Вакцина будет распределена по прививочным пунктам. – Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в феврале этого года. На сегодняшний день в области первый компонент российской вакцины "Спутник V" получили порядка 25 тысяч человек, второй компонент - более пяти тысяч человек. Иммунизация проходит очень хорошо, граждане проявляют активность и с удовольствием идут на прививку, понимают важность вакцинации. Вчера (25 апреля - прим. автора) мы получили вакцину казахстанского производства QazCovid-in или QAZVAC, которая произведена в Жамбылской области, в научно-исследовательском институте биологической безопасности. Данный производитель очень хорошо себя зарекомендовал, не первый год занимается производством вакцины, в том числе производит вакцину против особо опасных инфекций. Ежегодно на предприятии выпускаются более 27 миллионов доз вакцины не только для Казахстана, но и для зарубежных стран, - рассказала главный внештатный врач-эпидемиолог управления здравоохранения ЗКО Алмагуль Мантакова. Стоит отметить, что вакцина казахстанского производства имеет определенные отличия от российской. Её особенность в том, что процесс доставки не требует сложных холодильных установок и транспортируется при температуре от 2 до 8 градусов тепла. – Казахстанская вакцина менее требовательна к температурному режиму. Если "Спутник V" транспортируется и хранится при температуре не выше -18 градусов, то нашу вакцину можно перевозить и хранить при температуре 2-8 градусов. Вакцинация QazVac производится двукратно, с интервалом в 21 день. Препарат выпускается в однодозовой фасовке, одна ампула в 0,5 миллилитра предназначена одному человеку. Вводится внутримышечно, после прививки человек должен 30 минут оставаться под наблюдением медицинских работников, - отметила Алмагуль Мантакова. К слову, жители ЗКО могут сами выбирать какой вакциной будут прививаться - российской или казахстанской. Кстати, сегодня первым отечественную вакцину получил министр здравоохранения Алексей Цой. Прибывшая в Уральск партия в две тысячи доз будет, как и прежде, распределена между прививочными пунктами, где проводится добровольная вакцинация населения.
Жители ЗКО могут сами выбрать какой вакциной прививаться
Жители ЗКО могут сами выбрать какой вакциной прививаться
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вакцина

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