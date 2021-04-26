Жители ЗКО могут выбрать, какой вакциной прививаться от COVID-19

В область прибыла первая партия казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции QazCovid-in (QAZVAC), сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, первая партия казахстанской вакцины QAZVAC в количестве двух тысяч доз прибыла в ЗКО вечером 25 апреля. Вакцина будет распределена по прививочным пунктам. – Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в феврале этого года. На сегодняшний день в области первый компонент российской вакцины "Спутник V" получили порядка 25 тысяч человек, второй компонент - более пяти тысяч человек. Им