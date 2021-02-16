Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева от 21 января в области было приостановлено движение межрайонных и межобластных регулярных автобусов и микроавтобусов. Следом вышло новое постановление, в котором говорится, что предыдущее утратило силу. Несмотря на это, движение межобластных автобусов не возобновилось. Жительница города Майра Жумагизева говорит, что по работе ей часто приходится ездить в Атырау. Раньше она пользовалась услугами автобусов, это было экономно и безопасно. Теперь женщина вынуждена ездить на такси. – Во-первых, таксисты берут дорого, каждая поездка обходится в 5-6 тысяч тенге. Во-вторых, ездить на такси небезопасно. Дорога в плохом состоянии, гололед, да и водители часто пренебрегают правилами дорожного движения. Самолеты летают два раза в неделю, но не каждому это по карману. На автобусах было проще ездить, билет стоил 4 тысячи тенге, водители аккуратные, проверенные. Почему не возобновляют движение междугородних автобусов? Ведь наша область и Атырауская находятся в "желтой" зоне. Я предпочла бы ездить на автобусе, чем рисковать жизнью и пользоваться услугами такси, - говорит Майра. Другой житель города Диас не понимает смысла запрета передвижения на автобусах. По его словам, коронавирусной инфекцией можно заразиться и в такси. – В такси ездят как минимум пять пассажиров, в салонах тесно, не проветривается. В автобусах же иначе, просторно, да и кондиционеры работают. Можно было пустить хотя бы по одному рейсу в день, строго ограничив при этом количество пассажиров, - отметил мужчина. Межобластные и международные перевозки осуществляет ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк". Начальник автовокзала Талгат Бисекенов говорит, что автобусное движение между Россией и Казахстаном было приостановлено еще в марте прошлого года. – Согласно постановлению главного санитарного врача, автобусное движение сообщением Уральск-Актобе и Уральск-Атырау тоже было приостановлено где-то в апреле 2020 года. Месяц назад вышло новое постановление главного санврача РК, согласно которому разрешается движение междугородних автобусов, однако расстояние между городами не должно превышать 300 километров. До Атырау и Актобе ехать более 500 километров, поэтому мы пока не можем возобновить рейсы. Вся транспортная сеть парализована, пока не будет конкретного постановления, мы работать не сможем. Что касается таксистов, то они ездят без путевых листов и без медосмотра, - рассказал Талгат Бисекенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.