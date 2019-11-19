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Социум

Жители ЗКО смогут получить бесплатную юридическую помощь

Жителям области будут оказывать юридическую помощь известные адвокаты, юристы, прокуроры, полицейские и нотариусы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Общереспубликанская акция "Народный юрист" будет проводиться по всему Казахстану. Как рассказал и.о руководителя управления департамента РК по противодействию коррупции по ЗКО Биржан Хайруллин, основной целью акции является повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи всем, кто в ней нуждается. – Формат акции не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире по м
Арайлым Усербаева
Жители ЗКО смогут получить бесплатную юридическую помощь
Жителям области будут оказывать юридическую помощь известные адвокаты, юристы, прокуроры, полицейские и нотариусы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Общереспубликанская акция "Народный юрист" будет проводиться по всему Казахстану. Как рассказал и.о руководителя управления департамента РК по противодействию коррупции по ЗКО Биржан Хайруллин, основной целью акции является повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи всем, кто в ней нуждается. – Формат акции не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире по масштабам и географии проведения. Любой житель области может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны, среди которых будут известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники юстиции, миграционной полиции, управления регистрации недвижимости и руководители государственных органов. Организаторами акции выступают агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции и акимат Западно-Казахстанской области. Акцию поддержали лучшие юристы и адвокаты Казахстана, - сообщил Биржан Хайруллин. Стоит отметить, что акция "Народный юрист" проводится третий год подряд и уже пользуется популярностью среди жителей области. В прошлом году за помощью специалистов обратились более 300 человек. Всем им была оказана правовая и юридическая помощь. – Очередная акция будет проходить 22 ноября в 17.00 по адресу: микрорайон Астана, дом 18, Дворец школьников и молодежи. Приглашаем всех жителей области принять участие в акции и получить ответы на все свои вопросы, - добавил Биржан Хайруллин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      
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