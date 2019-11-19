Жители ЗКО смогут получить бесплатную юридическую помощь

Жителям области будут оказывать юридическую помощь известные адвокаты, юристы, прокуроры, полицейские и нотариусы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Общереспубликанская акция "Народный юрист" будет проводиться по всему Казахстану. Как рассказал и.о руководителя управления департамента РК по противодействию коррупции по ЗКО Биржан Хайруллин, основной целью акции является повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи всем, кто в ней нуждается. – Формат акции не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире по м