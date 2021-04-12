Жители ЗКО спиливали рога с туш мертвых сайгаков (фото)

В машине подозреваемых полицейские обнаружили более 800 рогов краснокнижных животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации заместителя начальника департамента полиции ЗКО Асхата Темиржанова, 8 апреля трое жителей Бокейординского района были задержаны с несколькими мешками рогов сайги. – Сотрудниками полиции проведена масштабная спецоперация, в результате которой были задержаны трое жителей Бокейординского района. В машине они перевозили мешки с 805 сайгачьими рогами. По словам подозреваемых, в период с осени по настоящее время они спиливали рога с мертвых туш сайги. Они бе