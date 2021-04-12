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Социум

Жители ЗКО спиливали рога с туш мертвых сайгаков (фото)

В машине подозреваемых полицейские обнаружили более 800 рогов краснокнижных животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации заместителя начальника департамента полиции ЗКО Асхата Темиржанова, 8 апреля трое жителей Бокейординского района были задержаны с несколькими мешками рогов сайги. – Сотрудниками полиции проведена масштабная спецоперация, в результате которой были задержаны трое жителей Бокейординского района. В машине они перевозили мешки с 805 сайгачьими рогами. По словам подозреваемых, в период с осени по настоящее время они спиливали рога с мертвых туш сайги. Они бе
Арайлым Усербаева
Жители ЗКО спиливали рога с туш мертвых сайгаков (фото)
В машине подозреваемых полицейские обнаружили более 800 рогов краснокнижных животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители ЗКО спиливали рога с мертвых туш сайгаков (фото)
Жители ЗКО спиливали рога с мертвых туш сайгаков (фото)
По информации заместителя начальника департамента полиции ЗКО Асхата Темиржанова, 8 апреля трое жителей Бокейординского района были задержаны с несколькими мешками рогов сайги. – Сотрудниками полиции проведена масштабная спецоперация, в результате которой были задержаны трое жителей Бокейординского района. В машине они перевозили мешки с 805 сайгачьими рогами. По словам подозреваемых, в период с осени по настоящее время они спиливали рога с мертвых туш сайги. Они безработные, ранее не были судимы, в данный момент находятся в изоляторе временного содержания, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям. В момент задержания оружия при них не было, - подчеркнул Асхат Темиржанов. К слову, полицейские уже начали досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". В случае, если выяснится, что подозреваемые спиливали рога не с мертвых туш, а специально убивали животных, то статья будет переквалифицирована. 
Жители ЗКО спиливали рога с мертвых туш сайгаков (фото)
Жители ЗКО спиливали рога с мертвых туш сайгаков (фото)
Жители ЗКО спиливали рога с мертвых туш сайгаков (фото)
Жители ЗКО спиливали рога с мертвых туш сайгаков (фото)
Жители ЗКО спиливали рога с мертвых туш сайгаков (фото)
Жители ЗКО спиливали рога с мертвых туш сайгаков (фото)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО
Сайга рога

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