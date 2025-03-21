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Социум

Жители ЗКО стали чаще жаловаться на коррупционеров

Казахстанцы заработали свыше 35 миллионов тенге благодаря жалобам на коррупционеров.
Арайлым Усербаева
Жители ЗКО стали чаще жаловаться на коррупционеров

Как сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, в 2024 году борцы с коррупцией поощрили 104 казахстанцев на общую сумму 35,5 миллиона тенге. 

Большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственности, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц. Наибольшее количество поощренных граждан приходятся на департаменты по Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областям, где поощренных лиц от 6 до 10. 

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В 2024 году в Шымкенте на сумму шесть миллионов тенге, или 10% от суммы взятки, поощрили казахстанца, который помог пресечь  коррупционную деятельность других двух лиц, подстрекавших к даче взятки.

В Астане на сумму три миллиона тенге поощрили гражданина. Он сообщил о коррупции в отношении других двух лиц, также подстрекавших к даче взятки сотрудников полиции.

– Один из граждан получил 10% сумму, это 12,2 миллиона тенге вознаграждения, за сообщение о факте коррупции со стороны бывшего первого замакима одной из областей, где сумма взятки составляла 120 миллионов тенге, – подчеркнул Данияр Бигайдаров.

По его словам, в последнее время госслужащие и сотрудники правоохранительных органов стали чаще сообщать о коррупционных делах. Антикор обещает полную конфиденциальность тех, кто сообщает о подобных фактах.

Коррупция чиновники антикор

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