Жители ЗКО стали чаще жаловаться на коррупционеров

Как сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, в 2024 году борцы с коррупцией поощрили 104 казахстанцев на общую сумму 35,5 миллиона тенге.

Большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственности, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц. Наибольшее количество поощренных граждан приходятся на департаменты по Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областям, где поощренных лиц от 6 до 10.

В 2024 году в Шымкенте на сумму шесть миллионов тенге, или 10% от суммы взятки, поощрили казахстанца, который помог пресечь коррупционную деятельность других двух лиц, подстрекавших к даче взятки.

В Астане на сумму три миллиона тенге поощрили гражданина. Он сообщил о коррупции в отношении других двух лиц, также подстрекавших к даче взятки сотрудников полиции.

– Один из граждан получил 10% сумму, это 12,2 миллиона тенге вознаграждения, за сообщение о факте коррупции со стороны бывшего первого замакима одной из областей, где сумма взятки составляла 120 миллионов тенге, – подчеркнул Данияр Бигайдаров.

По его словам, в последнее время госслужащие и сотрудники правоохранительных органов стали чаще сообщать о коррупционных делах. Антикор обещает полную конфиденциальность тех, кто сообщает о подобных фактах.