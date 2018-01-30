Жители ЗКО заплатили 249 миллиардов тенге налогов

В 2017 году 175 миллиардов тенге поступило в республиканский бюджет и 74 миллиарда в местный бюджет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бауыржан Кайдаров Сегодня, 30 января, в региональной службе коммуникаций прошел брифинг по результатам деятельности департамента государственных доходов по ЗКО. Как сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Бауыржан КАЙДАРОВ, по итогам прошлого года департаментом достигнута положительная тенденция в увеличении поступлений налоговых платежей в бюджет по сравнению с 2016 годом. - В прошлом году по сравнению с 2016 годом в республиканский бюджет поступ