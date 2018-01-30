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Происшествия

Жители ЗКО заплатили 249 миллиардов тенге налогов

В 2017 году 175 миллиардов тенге поступило в республиканский бюджет и 74 миллиарда в местный бюджет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бауыржан Кайдаров Сегодня, 30 января, в региональной службе коммуникаций прошел брифинг по результатам деятельности департамента государственных доходов по ЗКО. Как сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Бауыржан КАЙДАРОВ, по итогам прошлого года департаментом достигнута положительная тенденция в увеличении поступлений налоговых платежей в бюджет по сравнению с 2016 годом. - В прошлом году по сравнению с 2016 годом в республиканский бюджет поступ
Кристина Кобина
Жители ЗКО заплатили 249 миллиардов тенге налогов
В 2017 году 175 миллиардов тенге поступило в республиканский бюджет и 74 миллиарда в местный бюджет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Бауыржан Кайдаров Сегодня, 30 января, в региональной службе коммуникаций прошел брифинг по результатам деятельности департамента государственных доходов по ЗКО. Как сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Бауыржан КАЙДАРОВ, по итогам прошлого года департаментом достигнута положительная тенденция в увеличении поступлений налоговых платежей в бюджет по сравнению с 2016 годом. - В прошлом году по сравнению с 2016 годом в республиканский бюджет поступило больше средств на 10 миллиардов, а в местный на 3,5 миллиарда тенге. Кроме того, департаментом было дополнительно выявлено и взыскано налогов на 12 миллиардов тенге, - пояснил Бауыржан КАЙДАРОВ. - Всего в государственный бюджет поступило 249 миллиардов тенге. Стоит отметить, что в принудительном порядке департаментом госдоходов было взыскано 760 миллионов тенге. - В общем задолженность по налогам снижена на 17%. А с по сравнению с началом прошлого года уменьшилось количество должников на 25 тысяч налогоплательщиков, - рассказал Бауыржан КАЙДАРОВ. За прошлый год департаментом было оказано 698 тысяч государственных услуг, из них 90% было осуществлено в электронном виде.
налоги Бюджет

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